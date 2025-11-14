Mister Chip dice lo que todos piensan del Dibu Martínez: “Es un humazo”

Un nuevo debate se desató en el mundo fútbol y se reporta en plena fecha FIFA donde las selecciones presentan sus mejores equipos pensando en el próximo Mundial.

En el caso de Argentina, el entrenador Lionel Scaloni decidió cambiar el esquema y probará nuevas variantes para el equipo estelar. Lo que dejó como gran damnificado a Emiliano Martínez que no fue considerado en está nómina donde enfrentará a Angola este viernes.

Sin embargo, esto desató una particular reflexión de un experto en el fútbol como Mister Chip. Es que al ser consultado sobre el Dibu su análisis fue tajante al ser consultado si era el mejor portero de la historia. “Es un humazo, humazo histórico”, recalcó.

“Sí su parada a Kolo Muani es mejor que la de Casillas en Sudáfrica. Pero es humazo. Es ‘Humo Martínez’. En las tandas de penales es el número uno. Pero hablamos del mejor portero del mundo”, aseguró en registro que fue parte del programa “Despejamos”. Lo que rápidamente se volvió viral y supera las 41 mil visualizaciones en Facebook.

¿Dibu Martínez es el mejor arquero del mundo?

Pero tras lo dicho por Mister Chip, se le consultó con hechos si Dibu Martinez es el mejor portero de la historia. En especial por los dos premios The Best que ha recibido el golero trasandino.

Dibu Martínez se ha transformado en el máximo referente en el arco del fútbol argentino

Pero para el español no son meritorios y ni está cerca de ser el mejor en su puesto. “Se ha llevado dos veces el premio de mejor portero. Pero… ¿Sigue en el Aston Villa? Si se despidió. Dijo adiós a todos los aficionados. ¿Volvió? si dijo que el Liverpool, el City, Manchester, Real Madrid y Barcelona lo iban a fichar”, ironizó.