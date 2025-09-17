Si en lo deportivo da para ilusionarse en los hinchas de U de Chile, los más creyentes en coincidencias también se aferran a las energías para ser campeones en Copa Sudamericana. Pero hay otro ítem más que juega: los datos.

Precisamente, ahí aparece el popular y polémico Mister Chip, el sabelotodo a cargo de las estadísticas del fútbol en todo el mundo y que con 3 millones y medio de seguidores es habitual tendencia en la red social X.

El español esta vez apuntó a Sudamérica y le hizo tremendo guiño a la U, con un registro que sacó ronchas entre los hinchas azules en redes sociales y que ilusiona con el título tal como en 2011.

La extraña coincidencia que alienta a U de Chile

Mister Chip dio a conocer la estadística de los actuales ocho equipos que quedan en Copa Sudamericana, vinculándolo precisamente con el torneo del 2011, donde campeonó U de Chile.

Photosport

Este 2025, son siete países que tienen equipos en cuartos de final del torneo, lo mismo que sucedió hace 14 años. Es más, la coincidencia es tal, que en ambos años es la U de Chile el elenco que se repite de los ocho en total.

La única diferencia hasta ahora es que el team de Jorge Sampaoli fue campeón de manera invicta, mientras que si la U de Gustavo Álvarez llega a levantar el trofeo, ya cayó anteriormente ante Guaraní (2-1).

En caso de pasar la llave de Alianza Lima, U de Chile enfrentará al ganador de la serie entre Lanús de Argentina y Fluminense de Brasil. Sorpresivamente, los trasandinos ganaron 1-0 en la ida y ahora deben buscar la clasificación en el Maracaná.

