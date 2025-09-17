Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Copa Sudamericana

¿U de Chile campeón de Copa Sudamericana? El spoiler de Mister Chip que ilusiona a los azules este 2025

El famoso periodista de datos mundial dio a conocer inédito registro que ilusiona a los hinchas azules.

Por Nelson Martinez

U de Chile está en cuartos de final del torneo.
© Diez / Photosport.U de Chile está en cuartos de final del torneo.

Si en lo deportivo da para ilusionarse en los hinchas de U de Chile, los más creyentes en coincidencias también se aferran a las energías para ser campeones en Copa Sudamericana. Pero hay otro ítem más que juega: los datos.

Precisamente, ahí aparece el popular y polémico Mister Chip, el sabelotodo a cargo de las estadísticas del fútbol en todo el mundo y que con 3 millones y medio de seguidores es habitual tendencia en la red social X.

El español esta vez apuntó a Sudamérica y le hizo tremendo guiño a la U, con un registro que sacó ronchas entre los hinchas azules en redes sociales y que ilusiona con el título tal como en 2011.

La extraña coincidencia que alienta a U de Chile

Mister Chip dio a conocer la estadística de los actuales ocho equipos que quedan en Copa Sudamericana, vinculándolo precisamente con el torneo del 2011, donde campeonó U de Chile.

Photosport

Photosport

Este 2025, son siete países que tienen equipos en cuartos de final del torneo, lo mismo que sucedió hace 14 años. Es más, la coincidencia es tal, que en ambos años es la U de Chile el elenco que se repite de los ocho en total.

Publicidad

La única diferencia hasta ahora es que el team de Jorge Sampaoli fue campeón de manera invicta, mientras que si la U de Gustavo Álvarez llega a levantar el trofeo, ya cayó anteriormente ante Guaraní (2-1).

Tweet placeholder

En caso de pasar la llave de Alianza Lima, U de Chile enfrentará al ganador de la serie entre Lanús de Argentina y Fluminense de Brasil. Sorpresivamente, los trasandinos ganaron 1-0 en la ida y ahora deben buscar la clasificación en el Maracaná.

Publicidad
Lee también
Reconocido periodista español queda loco con Lucas Cepeda
Selección Chilena

Reconocido periodista español queda loco con Lucas Cepeda

Como en el 96: el dato de MisterChip que ilusiona a los hinchas de la U
U de Chile

Como en el 96: el dato de MisterChip que ilusiona a los hinchas de la U

¡El enmascarado Ronnie Fernández hace historia en Bolívar!
Noticias

¡El enmascarado Ronnie Fernández hace historia en Bolívar!

Caamaño en llamas contra Alianza: "La mejor versión de la U es..."
U de Chile

Caamaño en llamas contra Alianza: "La mejor versión de la U es..."

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo