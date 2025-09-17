En un partidazo de cuartos de final de Copa Sudamericana, U de Chile ya está en Perú para enfrentar el duelo de ida ante Alianza Lima, un equipo acostumbrado a jugar instancias internacionales.

Los blanquiazules juegan dicho torneo tras haber sido terceros en Copa Libertadores, instancia que en un inicio avanzaron con polémica tras eliminar a Deportes Iquique en la fase 3.

Con triunfo 2-1 en el Tierra de Campeones y controvertido empate 1-1 en Perú, en marzo pasado, un viral cobro dio la vuelta en Sudamérica donde los iquiqueños salieron totalmente perjudicados en el sueño de ir a fase grupal.

El “robo” de Alianza Lima que mira de reojo U de Chile

Alianza Lima comenzaba perdiendo como local ante Deportes Iquique y la serie quedaba igualada. Sin embargo, un inexistente offside remeció a los celestes, que terminaron finalmente eliminados de Copa Libertadores 2025.

“Siempre pasa esto, como ustedes saben, somos un equipo que viene de abajo, con sacrificio. Nos rompimos tanto para estar donde estamos y que venga un árbitro así y nos cag… todo el campeonato”, reclamó Enzo Hoyos, jugador iquiqueño.

Siguiendo con el descargo y acusando mano negra del arbitraje a nivel Conmebol a favor de Alianza Lima, el jugador de Deportes Iquique dijo que “me voy con mucha bronca, porque una vez más el arbitraje (el argentino Yael Falcón) dio de qué hablar”.

“Es un árbitro que le queda grande lo que es Conmebol. Que nos saquen así, que nos roben. La verdad es que me voy muy triste”, cerró, en un duelo que vuelve a ser noticia en la previa de U de Chile visitando a Alianza Lima.

Así fue el polémico partido:

