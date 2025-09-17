Universidad de Chile enfrentará en Perú a Alianza Lima en los cuartos de final de Copa Sudamericana. El partido no se podrá ver en televisión abierta, asunto que explicó el relator Claudio Palma.

Esto porque Chilevisión sí dio, por ejemplo, este martes el duelo de Vélez contra Racing por Copa Libertadores. Y eso llevó a mucha gente a interactuar en redes, pidiéndole a Palma que se transmitiera el duelo de los azules.

Con paciencia, en pleno encuentro copero, explicó el Negro que eso no será posible. “Nos encantaría poder dar la gran campaña que está haciendo Universidad de Chile”, indicó en CHV.

Luego explicó que “lamentablemente no tenemos los derechos” de Copa Sudamericana, por lo que no se podrá ver en televisión abierta el encuentro durante este “18”.

La U de Chile no se podrá ver en televisión abierta

¿Qué canal transmite U. de Chile vs Alianza Lima?

Universidad de Chile y Alianza Lima jugarán este jueves 18 de septiembre en Perú, partido que comenzará a las 21.30 horas de Chile.

Se podrá ver en Chile a través de Disney+, plataforma de streaming de pago que tiene a canales de ESPN.

De este modo, hay que contratar el servicio para poder ver la ida del elenco de Gustavo Álvarez de los cuartos de final. La revancha, la próxima semana, tampoco se transmitirá por TV abierta.