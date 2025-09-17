Es tendencia:
Copa Sudamericana

La banana de la polémica: la inédita defensa de U de Chile para bajar sanción de racismo en Conmebol

Desde Azul Azul ya entraron firme en la misión de bajar los castigos tras la barbarie en Avellaneda. Eso sí, la tienen difícil.

Por Nelson Martinez

U de Chile y la polémica en Avellaneda.
© JAVIER VERGARA/PHOTOSPORTU de Chile y la polémica en Avellaneda.

U de Chile prepara el desafío ante Alianza Lima, por Copa Sudamericana, pero aún con un ojo en la polémica jornada que terminó con hechos violentos contra Independiente.

Es que en materia de castigos, Conmebol le dio un duro mazazo a los azules en el torneo. Pese a darlos como ganadores de la llave ante los argentinos, fueron castigados sin público hasta de local, además de multa económica.

Lo último, debido al comportamiento de algunos barristas chilenos en Avellaneda, donde uno de ellos fue captado haciendo gestos racistas hacia la parcialidad del Rojo, según reveló Conmebol.

U de Chile apela con insólita defensa ante Conmebol

U de Chile ya alista el inminente descargo contra el organismo sudamericano, con el fin de disminuir los castigos deportivos y económicos a nivel internacional. Y ahí, el episodio de la banana ante Independiente volvió a dar que hablar.

“Lo que termina golpeando y no poco, es la posibilidad que como local la U no pueda tener hinchas (siete partidos). Se apela en la cantidad de partidos de local, no visita, y también de la multa importante de racismo”, partió contando Rodrigo Vera, de Dsports Chile.

Fue ahí que el comunicador nacional contó el firme argumento que tienen en Azul Azul para salvar las arcas de U de Chile, teniendo en cuenta la firme postura de Conmebol ante hechos de racismo.

“La U interpreta que el hincha que fue captado con un banana tenía alusión con el gol de Marcelo Díaz en el clásico de la banana (Racing vs Independiente). Esas son las dos sanciones que enfretará la U de Chile”, cerró.

El episodio de la banana del Chelo Díaz:

