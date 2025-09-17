Universidad de Chile disputará este 18 de septiembre el duelo de ida por los cuartos de final en Copa Sudamericana, cuando visite en Perú a Alianza Lima. Un encuentro que obligará a los azules a realizar modificaciones.

Y no hablamos del esquema táctico que aplique el técnico Gustavo Álvarez en el barrio limeño de Matute, es que ante la similitud de colores con el cuadro local, el Romántico Viajero tendrá la obligación de cambiar su uniforme para este lance.

¿Qué camiseta ocupará la U ante Alianza Lima?

Durante el paso internacional de los azules tanto en Copa Libertadores como en Sudamericana, dos fueron las indumentarias que ocuparon en sus encuentros como visitante, y como dato anexo, con ambas no conoce de triunfos en 2025.

En el máximo torneo continental, la U ocupó su segunda camiseta de color rojo en la derrota por 1-0 ante Botafogo en Brasil, que valió su eliminación del certamen. Ya en Playoffs, ocupó esta equipación en la derrota por 2-1 con Guaraní en Paraguay.

También en Sudamericana, el cuadro laico presentó su tercer uniforme de color flúor en el polémico encuentro con Independiente en Argentina, que terminó en la barbarie de Avellaneda y el paso por secretaría a los cuartos de final.

Pues bien, según informa Bolavip, desde la Conmebol le informaron a la U que deberá enfrentar a Alianza Lima con camiseta, short y medias rojas. ¿Romperá la maldición?

¿Cuándo se juega este encuentro?

Por cuartos de final en Copa Sudamericana 2025, Universidad de Chile visitará a Alianza Lima en el Estadio Alejandro Villanueva en Lima, este jueves 18 de septiembre a las 21:30 horas.