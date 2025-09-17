Alianza Lima se prepara para recibir a Universidad de Chile este jueves, por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Y el cuadro peruano tiene prácticamente solucionado un problema que los atormentaba en la interna: la continuidad del entrenador Néstor Gorosito.

El Pipo tomó fuerza para asumir la banca de la selección peruana, pero finalmente extenderá su permanencia en Los Íntimos.

“Alianza Lima tiene asegurada la continuidad de Néstor Gorosito“, publicó Depor a un día del partido contra Universidad de Chile por Copa Sudamericana. Agregaron que “el técnico argentino seguirá al mando de los íntimos y sólo restan detalles para que se cierre el acuerdo con el cuadro blanquiazul“.

Bien afuera, mal adentro: Alianza le da espaldarazo a Gorosito

El medio peruano complementó que “el presente de Alianza Lima ha estado marcado por contrastes a lo largo del 2025. Mientras en la Copa Sudamericana el equipo se metió en los cuartos de final y despertó la ilusión de sus hinchas, en el Torneo Clausura los resultados no acompañaron”.

La U enfrentará a Alianza Lima con Gorosito virtualmente renovado en el cargo.

“Esto generó críticas hacia el técnico Néstor Gorosito. Sin embargo, la directiva íntima ha optado por respaldar al Pipo y continuar con su proyecto”, añadió Depor.

Por su parte, el periodista César Luis Merlo expuso que “Alianza Lima tiene negociaciones muy avanzadas para renovar contrato con Néstor Gorosito. El club y el DT se encuentran en la fase final para cerrar el nuevo vínculo, que será hasta diciembre de 2026″.

Universidad de Chile visita a Alianza Lima, este jueves 18 de septiembre desde las 21:30 horas, en el estadio Alejandro Villanueva. Con el Pipo Gorosito prácticamente confirmado hasta el próximo año, los blanquiazules le pelearán al Chuncho la primera patita de los cuartos de final de Copa Sudamericana.