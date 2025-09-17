En un día muy especial para nuestro país, como es el 18 de septiembre, Universidad de Chile buscará tomar ventaja en la serie por cuartos de final en Copa Sudamericana cuando visite Perú para enfrentar a Alianza Lima.

Pese a la dificultad que arrastra el cuadro incaico, el equipo que más partidos internacionales disputó en el presente año, cuando los azules visitan esta nación para torneos Conmebol, los números le permiten a sus hinchas soñar en grande.

Los positivos números de la U cuando juega en Perú

Entre copas Libertadores y Sudamericana, el Romántico Viajero jugó ante elencos de ese país en 18 oportunidades con números más que positivos: nueve victorias, cuatro empates y cinco derrotas. Los números de visita son más relativos.

La U visitó Perú en nueve oportunidades por torneos Conmebol, entre 1965 y 2019, donde consiguió cinco triunfos, dos de ellos ante Alianza Lima, lo que abre las esperanzas del club nacional. Aunque también sumó cuatro derrotas.

0-1 vs. Universitario / Copa Libertadores 1965

4-3 vs. Alianza Lima / Copa Libertadores 1972

1-2 vs. Universitario / Copa Libertadores 1972

2-3 vs. Sporting Cristal / Copa Libertadores 1981

2-1 vs. Atlético Torino / Copa Libertadores 1981

2-0 vs. Sport Boys / Copa Libertadores 2001

1-0 vs. Alianza Lima / Copa Libertadores 2010

2-1 vs. Real Garcilaso / Copa Libertadores 2014

0-1 vs. Melgar / Copa Libertadores 2019

¿Cuándo juegan los azules?

Por cuartos de final en Copa Sudamericana 2025, Universidad de Chile visitará a Alianza Lima en el Estadio Alejandro Villanueva en Lima, este jueves 18 de septiembre a las 21:30 horas.