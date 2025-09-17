Universidad de Chile ya está en Perú para enfocarse en el duelo de ida por los cuartos de final en Copa Sudamericana, este jueves ante Alianza Lima, en su primer duelo internacional después de la barbarie de Avellaneda y la sanción de Conmebol.

Precisamente por esa actuación del organismo, desde la nación incaica no son pocos los medios que adelantan una actuación importante desde el arbitraje para borrar a los azules del certamen continental, en desmedro de los “Íntimos de la Victoria”.

Ante esta situación, el experimentado central Matías Zaldivia fue enfático en advertir que desde la U ya están con la “guardia alta” para el duelo por Copa Sudamericana, aunque ante los micrófonos prefiere enfocarse en lo futbolístico.

ver también La Cobra advierte a U de Chile contra Alianza Lima: Conmebol pasará la cuenta echando al saco al Chuncho

Zaldivia con la “guardia alta” para duelo por Sudamericana

El primero que expuso esa teoría fue el streamer argentino Lautaro del Campo, conocido como “La Cobra“, quien afirmó que “la Conmebol quiere asegurarse el partido para que le entre el billetito, pero te avisa, Universidad de Chile, que no le vas a ganar a Alianza Lima“.

De manera pública, Matías Zaldivia prefiere enfocarse en el rival y advierte que “lo veremos con más detalle en Perú, tienen delanteros y extremos rápidos“. Aunque en la interna, desde la U esperan que el arbitraje no sea tema de conversación.

Consultado por los rumores de que se va a favorecer a Alianza Lima, el central es enfático en afirmar que “no, porque están a la vista de todos los fallos arbitrales“. Todo se verá este jueves en el barrio limeño de Matute.

Publicidad

Publicidad

¿Quién será el árbitro del encuentro?

Según informó la Conmebol, el brasileño Ramón Abatti impartirá justicia en el duelo de Universidad de Chile y Alianza Lima en Copa Sudamericana. Será secundado por sus compatriotas Danilo Manis, Rafael Alves y Matheus Candancan. En el VAR estarán Wagner Reway y Rodrigo Nunes.

¿Cuándo se juega el partido?

El lance entre peruanos y chilenos se realizará este jueves 18 de septiembre a contar de las 21:30 horas en el Estadio Alejandro Villanueva de la capital incaica.