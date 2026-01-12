O’Higgins cerró una gran temporada en el Campeonato Nacional, donde el equipo de Rancagua logró la clasificación a la Fase 2 de Copa Libertadores. Por este motivo, el Capo de Provincia comenzó a reforzarse y tendría todo listo para fichar a figura de Huachipato.

Entre los refuerzos ya anunciados se encuentran Lucas Bovaglio como el nuevo DT de la escuadra y Jorge Peña, quien llega desde Unión La Calera. Pero aún quedan jugadores por sumarse a la escuadra rancagüina.

El refuerzo que tendría asegurado O’Higgins

El experto en mercado de fichajes, Uriel Lugt, reveló en sus redes sociales que Leandro Díaz es el nuevo refuerzo de los Celestes. “Llega libre desde Huachipato y firmará su contrato por un año”.

Leandro Díaz

La carrera de Leandro Díaz

El jugador de 26 años comenzó su carrera el 2018 en Universidad de Concepción, para luego pasar por Fernández Vial, Deportes La Serena, Unión La Calera y llegó el 2024 a Huachipato, obteniendo el 2025 la Copa Chile junto a los Acereros.

Leandro Díaz

El 2026 de O’Higgins

El club será parte de la nueva edición de Copa Libertadores tras terminar en el tercer lugar de la tabla de posiciones, por lo que deberá enfrentarse a Bahía de Brasil el próximo 18 de febrero para buscar el ingreso a la Fase 1 del torneo internacional.

Pensando en eso, el equipo de Rancagua cerró las renovaciones de Alan Robledo, Luis Pavez, Bryan Martín Rabello, Juan Leiva, Felipe Ogaz y Omar Carabalí.

Mientras que entre los rumores de fichajes se encuentran las posibles llegadas de Benjamín Rojas y el defensa argentino Miguel Brizuela.

