“Vuelvo a casa”: La advertencia del nuevo refuerzo de la U de Chile contra Alianza Lima

Universidad de Chile ya está en Perú y afina los últimos detalles de cara al duelo de ida por cuartos de final por Copa Sudamericana. El cuadro dirigido por Gustavo Álvarez se mide ante Alianza Lima por el paso a semifinales.

Tras golear a Colo Colo en la Supercopa, los azules viajaron el reciente martes hacia el país vecino y ya preparan lo que será el encuentro en el Estadio Matute. Recinto que conoce al revés y al derecho Sebastián Rodríguez.

El “Bigote” llegó a mitad de año proviene de Montevideo City, pero cuenta con una importante campaña en 2024 en la escuadra de los “íntimos”. En total disputó 38 partidos, donde marcó dos goles y sumo ocho asistencias.

Por lo mismo fue uno de los primeros en ser consultados por la prensa peruana. “Estoy feliz de volver. Sí, contento de volver a casa”, indicó de entrada el volante que busca sumar más minutos en el cierre de la temporada.

“Sabemos que Alianza está realizando bien las cosas este año. Va a ser un partido difícil como todo partido de copa”, agregó Rodríguez dejando en claro que ya dieron vuelta la página tras el triunfo ante el archirrival.

Incluso advirtió que tiene bastante conocimiento del plantel que dirige “Pipo” Gorosito. “Conozco a varios de los compañeros, y con los que se fueron sigo hablando”, adelantó sobre el duelo del jueves a las 21:30 horas.

¿Cuánto es el salario de Sebastián Rodríguez en la U?

Sebastián Rodríguez llegó a la U por el monto de 330 mil dólares que se le pagó a Montevideo City. Ahora su salario en el Romántico Viajero no es top ni se acerca a lo que reciben los titulares, por lo que bordea los 30 millones cada 30 días.