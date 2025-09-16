Universidad de Chile ya viaja rumbo a Perú, donde este jueves enfrentará a Alianza Lima por el primer duelo de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025.

Los azules tienen entre sus viajeros a un jugador que jugó en la temporada 2024 en el cuadro peruano y que tiene mucho conocimiento de su juego, por lo que advirtió a sus compañeros.

Se trata del volante Sebastián Rodríguez quien es parte de la delegación de los azules para jugar en Perú, quien adelantó el partido que se le viene a la U en el torneo internacional.

“Difícil, como todo partido de copa. Esta instancia va a ser bastante difícil, pero estamos preparados”, comentó Rodríguez.

Sebastián Rodríguez estuvo una temporada en Alianza Lima. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

¿Qué dijo Sebastián Rodríguez de Alianza Lima?

El volante uruguayo asegura que en esta parte de un torneo internacional todos los equipos son complicados, por lo que llama a tomar los resguardos necesarios con Alianza Lima.

Con una Universidad de Chile que viene con el ánimo a tope luego de derrotar a Colo Colo en la Supercopa, por lo que tienen la ilusión de mantener el ritmo y traerse puntos desde Perú.

Pese a esto hay una advertencia por el cuadro de Alianza Lima: “Vienen haciendo una buena copa, así que bueno, va a ser un lindo partido, además de una linda llave”.

La U viajó a Perú

