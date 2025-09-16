Universidad de Chile jugará el jueves ante Alianza Lima en los cuartos de final de Copa Sudamericana, llave a la que accedió de manera polémica, tras el fallo de la Conmebol contra Independiente.

Por lo mismo es que muchos piensan que puede haber una mano negra contra el elenco chileno, un asunto que se le consultó a Matías Zaldivia en el aeropuerto, antes de embarcar.

“¿Crees que los pueden echar al saco?” fue la consulta, la cual el defensor mandó al córner. “No, porque están a la vista de todos los fallos arbitrales”, respondió de manera tajante.

El envión de la U tras ganarle a Colo Colo

Matías Zaldivia además aseguró que el plantel del Romántico Viajero está con la moral muy arriba tras vencer a Colo Colo en la Supercopa, jugada en el estadio Santa Laura.

Matías Zaldivia confía en que no pasará nada raro en Perú ante Alianza

“El triunfo del domingo fue importante“, analizó, aunque sabe que ese título deben dejarlo atrás para centrarse en lo que será el enfrentamiento ante Alianza Lima, elenco que deben estudiar.

“Veremos con más detalle en Perú, tienen delanteros y extremos rápidos“, anticipó sobre las atenciones que deberá tener la zaga del elenco universitario.

También manifestó que la Copa Sudamericana no es solamente un torneo en el que quieren competir, pues el objetivo es poder alcanzar la segunda estrella internacional para los azules.

“Sí obvio, a principio de año teníamos cuatro campeonatos y solamente estamos fuera de Copa Chile“, contó con la esperanza de poder sumar otro título además de la Supercopa.

