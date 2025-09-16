Mientras U de Chile alista el vital partido ante Alianza Lima, en el equipo aún celebran el triunfazo de la Supercopa contra Colo Colo. Y uno al que le llovieron las loas fue a Matías Zaldivia.

El central azul brilló contra el archirrival, equipo que por tantos años defendió también. Por ello, transversalmente dio que hablar y desde TNT Sports también le dedicaron emotivas palabras.

Se trata de Verónica Bianchi, reconocida periodista del canal y que hace poco fue madre. La comunicadora, a la que le atribuyen ser hincha de Colo Colo, le dio un sincero saludo a su “compadre” azul.

Así fue el intercambio con Zaldivia

Verónica Bianchi, periodista de TNT Sports, saludó emotiva y efusivamente vía redes sociales a Matías Zaldivia por su título con U de Chile, en la Supercopa contra Colo Colo.

“Felicidades padrino”, tecleó, en alusión al defensa azul ex Colo Colo, quien es el padrino de su hijo nacido hace poco. Eso, en un marco de ola de felicitaciones a Zaldivia en su publicación de Instagram.

El motivo de que el jugador de U de Chile sea el padrino de Agustín, hijo de la mujer de TNT Sports, es la amistad que mantiene el futbolista con Diego Navarrete, esposo de la periodista.

Es más, previo al nacimiento del hijo de la comunicadora, Zaldivia fue invitado por la pareja a una actividad donde junto a un pilucho le hicieron la emotiva petición para que fuera padrino de Agustín.

