Universidad de Chile se alista para viajar esta tarde hasta Perú, donde el jueves está programada para jugar el primer partido contra Alianza Lima por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025.

Por lo mismo, esta jornada tuvieron su último entrenamiento antes de volar a la capital del vecino país, al mando del técnico Gustavo Álvarez, quien definió los nombres de los últimos pasajeros.

Todo apuntaba a ver el real estado de salud de los lesionados, donde, por ejemplo, en la final de la Supercopa estuvieron fuera Nicolás Ramírez, Israel Poblete y Lucas Di Yorio.

En ese sentido, esta jornada se tomaron importantes decisiones con estos nombres, de manera de saber si serán parte del encuentro ante el equipo peruano.

Nicolás Guerra, el gran héroe de la Supercopa, comanda la lista de viajeros de la U a Perú. Foto: U de Chile.

¿Quiénes quedaron abajo del viaje a Perú?

Fue el medio Emisora Bullanguera quienes confirmaron la lista de pasajeros de Universidad de Chile, pare el vuelo que despegará esta tarde desde Santiago rumbo a Lima.

En ese sentido, los tres jugadores lesionados se quedarán en Santiago en recuperación, esperando tenerlos para la gran revancha que se jugará en Coquimbo.

La única sorpresa es que subieron al tercer arquero Pedro Garrido, siendo el juvenil Benjamín Aravena el damnificado, teniendo en cuenta la citación de la Supercopa.

Hay que recordar que en la jornada del miércoles la U se entrenará en Villa Deportiva Nacional, más conocida como Videna, la casa de la selección de Perú, donde hará su última prueba para el once estelar en Lima.

La lista de viajeros de la U a Perú:

Según el citado medio, Universidad de Chile viajará con 23 jugadores a la ciudad de Lima, donde el jueves jugará el primer encuentro ante Alianza por la Copa Sudamericana.

Arqueros: Gabriel Castellón, Cristopher Toselli, Pedro Garrido

Defensas: Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia, Nicolás Fernández, David Retamal, Ignacio Tapia

Volantes: Maximiliano Guerrero, Charles Aránguiz, Marcelo Díaz, Matías Sepúlveda, Javier Altamirano, Sebastián Rodríguez, Rubén Vera, Felipe Salomoni, Antonio Díaz

Delanteros: Lucas Assadi, Nicolás Guerra, Leandro Fernández, Rodrigo Contreras e Ignacio Vásquez