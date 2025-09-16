Es tendencia:
Conmebol

La decisión de la Conmebol que Universidad de Chile mira muy atenta: Ya se usa en Chile

Mientras Universidad de Chile espera por enfrentar a Alianza Lima en la Copa Sudamericana, la Conmebol toma una importante decisión que mira de reojo.

Por Miguel Gutiérrez

Universidad de Chile mira atenta a una decisión de la Conmebol que ya se implementa.
Universidad de Chile mira atenta a una decisión de la Conmebol que ya se implementa.

Universidad de Chile es el único equipo chileno en las copas internacionales para este segundo semestre. Los azules jugarán los cuartos de final de la Copa Sudamericana ante Alianza Lima.

Pero además del duelo que tienen que disputar ante los Íntimos, primero en Lima y posteriormente en Coquimbo, la Conmebol toma otras decisiones.

Esto no solo afectará al Romántico Viajero, también al resto de equipos que compiten tanto en la otra mitad de la gloria como en la Copa Libertadores, y que regirá desde este 16 de septiembre.

La decisión de Conmebol que mira atenta Universidad de Chile

En las últimas horas, el ente rector del fútbol sudamericano hizo público un cambio drástico e histórico para la Copa Libertadores Femenina, donde Universidad de Chile también participará.

Pero eso no fue todo. La Conmebol anunció que por primera vez en la historia se implementará un cambio tanto para la Copa Libertadores como la Copa Sudamericana.

A través de un comunicado, desde Paraguay confirmaron que se implementará la herramienta del Referee’s Announcement of VAR Decisions (Anuncio En Vivo de las Decisiones del VAR), tal como ocurre en el fútbol chileno.

Así, el árbitro de los partidos explicará en vivo, tanto al público en el estadio como a los televidentes, las decisiones que se tomen desde el VAR.

Las decisiones que tome el VAR serán dadas a conocer en los partidos de Copa Libertadores y Copa Sudamericana desde cuartos de final. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport

“Una medida que busca acercar el juego a la gente, fortalecer la claridad y transmitir confianza en cada determinación”, explica la Conmebol.

Una tecnología que ya se usa en Chile

Si bien en Sudamérica el Referee’s Announcement of VAR Decisions se implementó en la final de la Recopa 2024, en el fútbol chileno ya se ha hecho familiar la herramienta.

De un tiempo, a esta parte, es posible conocer las decisiones de los árbitros en los partidos de la Liga de Primera en muchos estadios del país.

Ahora, será Universidad de Chile quien experimente este importante cambio en su duelo de Copa Sudamericana ante Alianza Lima, tanto en la ida en Lima como en la vuelta en Coquimbo.

