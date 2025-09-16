U de Chile tendrá un 18 muy particular cuando dispute los cuartos de final de la Copa Sudamericana ante Alianza Lima. El partido de ida será, justo, el jueves 18 de septiembre en Perú.

El cruce entre ambos promete ser uno de los más atractivos, aún más cuando en el Romántico Viajero aún quedan los sabores tras la victoria por 3-0 ante Colo Colo en la Supercopa.

Por eso, y considerando la derrota de los Íntimos ante Real Garcilaso por la Liga 1 peruana, en el plantel azul hay esperanza de dar un golpe en la otra mitad de la gloria en medio de las Fiestas Patrias.

Caamaño calienta con todo la Sudamericana: ¿U de Chile o Alianza?

En ambos países, el duelo de U de Chile ante Alianza Lima genera todo tipo de expectativas, pero en especial por un punto que lo va a definir todo en la llave: ¿Quién partirá con la ventaja?

Fue así que el periodista Cristián Caamaño aprovechó su tribuna en ESPN F90 para ponerse en modo Nostradamus y entregar su veredicto de lo que pasará en el primer duelo.

“Independiente de la buena temporada que ha hecho Alianza Lima en el plano internacional, eliminando a Boca en la Copa Libertadores, me parece que la U a diferencia de Independiente aquí es favorita”, lanzó de entrada el comunicador. “Yo creo que en esta llave es favorito y debiese en términos normales hacer sentir el peso colectivo”, agregó el periodista de Deportes en Agricultura.

Universidad de Chile viene de ganar a Colo Colo en la Supercopa como antesala de la llave de Copa Sudamericana ante Alianza Lima. Foto: Andres Pina/Photosport.

“En volumen la U es muy superior a Alianza Lima, después analizaremos el partido, si se dio más o menos lo que uno imagina. Pero, de jugar a jugar, Independiente tenía más intensidad, tenía individualidades tanto mejores que de las U, y llegaba en un buen momento sobre todo después de ese partido con River que fue, justo, en la antesala del partido con la U”, complementó.

En tanto, Jean Beausejour puso otro antecedente. “Alianza es un equipo rocoso, que te juega las segundas pelotas, ese no es el partido que le conviene a la U”, puntualizó el exazul.

