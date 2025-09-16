Universidad de Chile se prepara para el primer partido de la llave de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025, cuando este jueves visite a Alianza Lima en Perú.

Los azules vienen de golear por 3-0 a Colo Colo en la final de la Supercopa disputada el domingo en el estadio Santa Laura, aunque de igual manera dejó una gran duda.

Una que se está transformando en el gran problema para Gustavo Álvarez, en algo que se ha profundizado con la lesión de Lucas Di Yorio que estará nuevamente al margen de este partido.

“Entraron muy mal Rodrigo Contreras y Leandro Fernández, de nuevo, lo que es todo un problema para Gustavo Álvarez, siento que no están leyendo lo que necesita el entrenador”, comentó Manuel De Tezanos.

Nicolás Guerra suma más bonos para ser titular ante Alianza Lima por la Copa Sudamericana. Foto: Andres Pina/Photosport

ver también Uno menos en el avión a Lima: Universidad de Chile suma una nueva baja para la Copa Sudamericana

¿Quién jugará en la delantera de U de Chile vs Alianza Lima?

Fue en el programa “Balong Radio” donde el periodista Manuel de Tezanos analizó el drama que vive la U en delantera, donde ante Colo Colo fue titular Nicolás Guerra, pero los cambios no lo dejaron conforme al técnico Gustavo Álvarez.

Publicidad

Publicidad

“El resto que entró, hizo 6 cambios la U, con mejores rendimientos o peores, el partido ya medio desvirtuado, hicieron bien los roles, pero Contreras y Fernández trataron de hacer un gol en todas las jugadas que tomaron la pelota“, explicó.

Una situación que, sin Di Yorio, le abre la cancha a Guerra para ser titular en Perú, tomando en cuenta el bajo rendimiento mostrado por sus compañeros en esa zona de la cancha.

“Muy pocos colectivos y pensando que no está Di Yorio, debe quedar preocupado Álvarez, la gracia de la U, es que fue un equipo muy colectivo, Guerra fue un verdadero aporte para el equipo, jugó para el equipo totalmente, ganó siempre, los tenía locos, enfermos, pero de una manera muy generosa, se pierde un gol, pero hizo un gran partido él”, finalizó.

Publicidad