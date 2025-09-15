Universidad de Chile deja de lado su victoria ante Colo Colo y se enfoca en el duelo ante Alianza Lima por la Copa Sudamericana. Los peruanos recibieron el apoyo del Papa León.

El Romántico Viajero regresa a la acción en la “otra mitad de la gloria”. Luego de la polémica llave de octavos de final ante Independiente, la que se terminó decidiendo en la Conmebol, los dirigidos por Gustavo Álvarez sueñan con llegar a lo más alto.

El apoyo del Papa León a Alianza Lima

El Papa León XIV asumió este año como máxima autoridad de la Iglesia Católica, tras el fallecimiento del Papa Francisco. Si bien es estadounidense de nacimiento, su labor pastoral lo llevó a Perú, donde se nacionalizó y en más de una ocasión ha demostrado su amor por aquel país.

Esta semana se enfrenta Universidad de Chile ante Alianza Lima en la capital de Perú. Está en juego la clasificación a la semifinal de la Copa Sudamericana, por lo que el partido mantiene muy expectantes a los seguidores de los Íntimos.

A tal llegó la locura de esta situación, que George Forsyth, ex arquero de Alianza Lima y actual empresario, se reunió con el Papa León y no halló nada mejor que llevarle de regalo una camiseta del equipo. El sumo pontífice lució feliz la indumentaria.

“Con inmenso cariño recibiste la camiseta blanquiazul grabada con tu nombre, así como tú escribiste en nuestros corazones el amor a Dios. ¡Sabes que el pueblo peruano caminará siempre contigo porque nuestra ALIANZA es eterna!“, indicó Forsyth en sus redes sociales

Como curiosidad, George Forsyth era el meta de los Íntimos en 2010, cuando Universidad de Chile los eliminó con bastante polémica de los octavos de final de la Copa Libertadores, con una anotación agónica de Felipe Seymour tras “asistencia” Gerardo Pelusso. Esta vez, quieren el apoyo divino del Papa.

Universidad de Chile visitará a Alianza Lima este jueves 18 de septiembre a las 21:30 horas, por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. La vuelta será el jueves 25 del mismo mes, pero en Coquimbo. En este último duelo, los Azules no podrán tener público.