“Hijos de Piñera, nietos del general”: el polémico mensaje del camarín de U. de Chile

Luego de la goleada ante Colo Colo, un controvertido mensaje apareció en el camarín de U. de Chile en medio de los festejos.

Por César Vásquez

U. de Chile derrotó por 3-0 a Colo Colo.
© JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORTU. de Chile derrotó por 3-0 a Colo Colo.

Universidad de Chile vivió una especial jornada tras golear a Colo Coloen la Supercopa. Incluso, en el camarín de los Azules apareció un mensaje que no agrada a muchos.

El Romántico Viajero ganó por 3-0 ante los Albos y se quedó con un nuevo título, esta vez ante su archirrival. Los dirigidos por Gustavo Álvarez se tomaron revancha por la derrota de hace algunas semanas en el Estadio Monumental, donde habían caído por la mínima.

El mensaje que se coló en el festejo de U. de Chile

Universidad de Chile viene obteniendo buenos resultados en el último tiempo ante Colo Colo. Luego de una racha de 12 años sin triunfos ante los de Macul, sumaron su tercer festejo en los recientes dos años. Esta vez, con una vuelta olímpica de por medio.

Pocos lo notaron: el tierno gesto de Javier Altamirano tras segundo gol de U. de Chile

Pocos lo notaron: el tierno gesto de Javier Altamirano tras segundo gol de U. de Chile

En los últimos Superclásicos, sobre todo en el Monumental, los Azules han intentando empapar a sus jugadores con los colores del club, llenando de banderas y stickers el camarín donde se viste el plantel. Claro que esta vez, se coló un polémico mensaje en el Estadio Santa Laura.

Gabriel Castellón subió una foto mostrando su medalla con Pedro Garrido, uno de los arqueros juveniles de la U. Sin embargo, detrás se podía ver un sticker que dice “hijos de Piñera, nietos del general”. Esta es la letra de una canción de los hinchas y que suele ser habitual en este tipo de partidos. Se desconoce quién lo pegó.

La frase, hace alusión a la relación que tuvo Colo Colo con Sebastián Piñera, ex Presidente de la Chile y Augusto Pinochet, dictador que dirigió el país entre 1973 y 1990. El primero fue accionista de los Albos, mientras el segundo fue declarado presidente honorario del club, hecho que en 2015 fue borrado.

Imagen: Instagram

Imagen: Instagram

Universidad de Chile querrá dejar atrás los festejos ante los Albos y concentrarse en el choque ante Alianza Lima. El Romántico Viajero enfrenta la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana en Perú, este jueves 18 de septiembre a las 21:30 horas.

