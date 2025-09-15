Es tendencia:
Pocos lo notaron: el tierno gesto de Javier Altamirano tras segundo gol de U. de Chile

El otaku de U. de Chile dio que hablar otra vez por un divertido gesto luego de la anotación de Nicolás Guerra.

Por César Vásquez

© JAVIER VERGARA/PHOTOSPORTU. de Chile festejó el título de la Supercopa.

Universidad de Chile venció por 3-0 a Colo Colo. El partido dejó varios momentos notables para los Azules, como uno que fue protagonizado por Javier Altamirano en medio de los festejos.

Pese a la oposición que había de la dirigencia de la U con jugar el partido, los dirigidos por Gustavo Álvarez saltaron a la cancha y derrotaron por goleada a los Albos.Matías Sepúlveda, Nicolás Guerra y Lucas Assadi pusieron los goles que desataron la fiesta en el Romántico Viajero.

El gesto de Javier Altamirano tras gol de U. de Chile

Universidad de Chile fue amplio dominador ante Colo Colo y como pocas veces sucede en este tipo de encuentros, lo pudo plasmar en el marcador. El 3-0 dejó pocas dudas en el Estadio Santa Laura y los Azules quedaron con la moral por las nubes para jugar ante Alianza Lima.

Nicolás Guerra anotó el segundo gol del León ante los Albos en Independencia. Nicky War no dudó en celebrar junto a sus yuntas Lucas Assadi y Fabián Hormazábal, quienes estrenaron un nuevo festejo donde el goleador se sentó en las rodillas de sus compañeros.

Claro que Javier Altamirano no quiso quedar fuera y cuando sus compañeros hacían la pose para la foto, el volante formado en Huachipato no halló nada mejor que colarse haciendo “conejitos” desde lejos, típico gesto que hacen los niños en las postales.

Este tipo de acciones no son nuevas para Altamirano en Universidad de Chile. El zurdo ha hecho desde festejos otakus, ha peinado a Charles Aránguiz e incluso, ha imitado el baile de Leandro Fernández en la celebración de los goles. Con buen fútbol se gana el cariño de los seguidores del Bulla.

El próximo partido de la U será el jueves 18 de septiembre a las 21:30 horas. Los dirigidos por Gustavo Álvarez enfrentarán a Alianza Lima en Perú por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Los Azules quieren seguir por la senda del triunfo.

