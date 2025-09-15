Universidad de Chile comienza a mirar la llave de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025, cuando este jueves visite a Alianza Lima en Perú, en un duelo que puede tener sorpresas.

Los azules vienen de levantar la Supercopa tras una goleada por 3-0 ante Colo Colo en el estadio Santa Laura, por lo que los ánimos están por las nubes en el cuadro bullanguero.

Uno de los temas a revisar antes del viaje del martes a la ciudad de Lima tiene que ver con los jugadores lesionados, donde hubo tres importantes bajas en el Superclásico.

En ese sentido, fue el mismo técnico Gustavo Álvarez quien aseguró que pueden existir sorpresas de último momento, por lo que hizo un llamado de tranquilidad a los hinchas con Lucas Di Yorio.

Lucas Di Yorio no pudo jugar la final de la Supercopa con la U. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

¿Qué jugadores de U de Chile están lesionados?

Gustavo Álvarez entregó una cuota de esperanza para el partido entre Universidad de Chile y Alianza Lima, en el duelo que se jugará en la jornada del jueves en Perú.

Uno de los jugadores que podría volver cuanto antes es Lucas Di Yorio, quien fue operado el viernes pasado, pero su regreso podría ser mucho antes de los esperado.

#El informe que tengo de los médicos es que Di Yorio estaría para la revancha contra Alianza, ya estaría disponible”, confirmó el técnico de Universidad de Chile.

Por otro lado “Israel Poblete se hace estudios, para ver si la progresión se completa. Nico Ramírez viene un poco más atrás, esta en etapa final de su rehabilitación”.

