Nunca había sucedido: Mister Chip revela el récord que logró Alexis Sánchez ante Barcelona

El tocopillano tiene a España a sus pies y uno de los estadísticos más importantes del mundo sacó a la luz un inédito registro del chileno.

Por César Vásquez

© InstagramAlexis Sánchez da que hablar en España.

La actuación de Alexis Sánchez ante Barcelona sigue dando que hablar. Esta vez fue el mismísimo Mister Chip quien develó un inédito registro que logró el atacante de Sevilla.

Muchas críticas y cuestionamientos generó la llegada del tocopillano al equipo de Nervión, sobre todo tras una pésima temporada en Udinese, donde no pudo ni anotar ni asistir. Pocos pensaban que podía ser un aporte, pero con fútbol el Niño Maravilla terminó demostrando lo equivocados que estaban.

El nuevo récord de Alexis Sánchez

Alexis Sánchez ha vivido un buen arranque con la camiseta de Sevilla, aunque lo debía ratificar ni más ni menos que contra Barcelona, en su primer gran examen de la campaña. ¿Cómo lo hizo? Anotó de penal en la goleada por 4-1 ante los Culés.

Fue tanta la emoción del Niño Maravilla, que pese a su enorme cariño por el club donde jugó entre 2011 y 2014, gritó con todo el gol por la emoción del momento. Ahora se debe al equipo de Andalucía y luce feliz bajo las órdenes de Matías Almeyda.

En España causó mucho revuelo la actuación de Alexis Sánchez. Uno de los que lo destacó fue Mister Chip, uno de los estadísticos más importantes del mundo. Este reveló un desconocido récord que logró el formado en Cobreloa ante los Culés.

“Una curiosidad, una anécdota, una cosa bastante curiosa. Es que Alexis Sánchez con 36 años y 290 días se ha convertido en el ex jugador del Barca más veterano en hacerle un gol en un partido de Liga“, indicó. Es decir, el tocopillano es el más viejo en hacerle la “ley del ex” a los Culés por el fútbol español.

Sánchez suma 5 partidos en Sevilla, con 2 goles y 1 asistencia. Hace algunos días, el bicampeón de América aseguró que sueña con jugar el Mundial de 2030 con Chile. Pese a no ser convocado por La Roja, Alexis está decidido a seguir en el máximo nivel y así lo ha demostrado en su nuevo club. Qué jugador.

