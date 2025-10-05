Es tendencia:
“A quienes lo criticaron…”: La alegría del DT del Sevilla con Alexis Sánchez

Esto dijo Matías Almeyda, DT del Sevilla, después de la goleada al Barcelona. Alexis Sánchez lideró los festejos.

Matías Almeyda habló sobre Alexis Sánchez
© Getty Images/SevillaMatías Almeyda habló sobre Alexis Sánchez

Sevilla vivió el mejor partido de la temporada al propinar una goleada histórica al Barcelona en La Liga. En el centro de la atención estuvo Alexis Sánchez, quien fue titular y anotó la apertura de la cuenta frente a su exequipo, liderando un triunfazo que terminaría en 4-1 en el Ramón Sánchez Pizjuán.

La prensa española aplaudió al chileno. “Responsabilidad a la hora de tirar un penalti y lanzamiento impecable. Otro partido en el que acumula más de 90 minutos. La grada se rindió a él. Le está dando tanto al Sevilla“, escribieron en El Desmarque, donde le pusieron nota 9.

En su equipo tampoco se quedaron atrás. “No respondo a quienes lo criticaron antes de llegar. Está dando el máximo“, declaró Matías Almeyda, entrenador del Sevilla, cuando le consultaron por el Niño Maravilla.

Eso sí, el DT quiso destacar al grupo en general. “Si hoy analizamos el equipo, no hubo uno que sobresaliera. Sobresalió el equipo. Eso me gusta. No quiero que destaquen uno o dos, quiero al equipo completo. Esta es la manera de conseguir cosas importantes”, manifestó.

“Le está dando tanto al Sevilla”: La prensa española reacciona al gol de Alexis Sánchez

“Le está dando tanto al Sevilla”: La prensa española reacciona al gol de Alexis Sánchez

Esto dijeron en Sevilla sobre Alexis Sánchez

César Azpilicueta, jugador de 36 años del Sevilla, destacó: “Nos preparamos al máximo. Con Alexis, somos dos jugadores con una trayectoria en grandes clubes, pero el reto es el presente. El ahora. Queremos tener una buena temporada y dejarlo mejor de como llegamos. Venimos a exigirnos”.

Por su lado, Alexis Sánchez no se achicó. “Me dijeron que hace 10 años no se ganaba acá, es mucho tiempo (…) Llevo un mes acá, estoy acostumbrado a romper récords en todos los clubes que he estado. Miraba como celebraba la gente y mis compañeros. Fue muy lindo”, declaró.

