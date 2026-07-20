Salieron a la luz palabras de Messi a sus compañeros antes de jugar la final ante España, donde se nota que repercutió lo extrafutbolístico sobre posibles ayudas a Argentina.

Lionel Messi jugó su tercera final de Mundial. Un hecho que solamente antes pudo contar Cafú, que estuvo con Brasil consecutivamente entre 1994 y el 2002 disputando el partido más importante para cualquier futbolista.

Por lo mismo es que antes de enfrentar a España, el capitán del seleccionado argentino envalentonó a sus compañeros con una arenga en los pasillos del estadio Metlife de Nueva Jersey.

En una imagen que salió a la luz en las últimas horas, se le escucha comenzar con un “vamos, muchachos, tranquilidad gente. Lo principal es que estemos tranquilos”.

Messi tras el partido en que España le ganó a Argentina

El recado de Messi a sus compañeros que despertó suspicacias

Claro que lo llamativo vino después. Como si en Argentina supieran que había temas extrafutbolísticos, les pidió a sus compañeros dejar atrás esos asuntos.

“Olvidémonos de todo. Solo juguemos. Pensemos en jugar nomás, gente”, señaló el delantero del Inter Miami, entendiendo que se especuló demasiado sobre ayudar a Argentina por parte de la FIFA.

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El mayor problema es que a Argentina se le olvidó jugar fútbol, llegar al arco rival y ganar la final. Solamente en los minutos finales se vio una actitud más agresiva, al verse en desventaja.

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Algo que se le cuestionó a un equipo que durante todo el torneo fue al frente para superar adversidades y que, en el momento más importante, perdió la memoria ante España.