El mediocampista argentino golpeó a dos rivales tras la derrota de la Albiceleste en la final del Mundial 2026.

La mejor selección del planeta por los próximos cuatro años será España, que derrotó a Argentina y se quedó con su segunda estrella tras ganar el Mundial de 2026.

Los europeos, con su fútbol de posesiones largas al más puro estilo del “Guardiolismo”, se quedaron con la Copa tras vencer por 1-0 a la Albiceleste, con el solitario gol de Ferran Torres a los 106 minutos del tiempo suplementario.

Como es habitual, a los argentinos no les gustó perder y reaccionaron de la peor manera, con el volante Leandro Paredes como protagonista, quien se peleó con los españoles tras el pitazo final. Por ello arriesga sanciones.

ver también La inentendible medida de la FIFA con Leandro Paredes tras ordinaria pelea en la final del Mundial 2026

Las sanciones que arriesga Leandro Paredes en Argentina

Pese a que la pelea que inició y protagonizó Paredes fue vista por todo el estadio en Nueva York, no fue expulsado por el árbitro esloveno Slavko Vinčić, pero igual arriesga sendas sanciones.

En Mundo Deportivo dieron a conocer que el volante de Boca Juniors puede ser castigado con al menos tres partidos, debido a que el inspector designado por la FIFA ya cuenta con la documentación.

“El inspector encargado de llevar a cabo el procedimiento ya tiene toda la documentación. Tanto el acta del árbitro, como el informe del director de FIFA: De modo que en un plazo entre quince o veinte días, habrá resolución al respecto”, explicó el medio catalán.

Leandro Paredes arriesga duros castigos. (Photo by Elsa/Getty Images)

Luego, explican que “lo normal, y atendiendo al Código Disciplinario, es que Leandro Paredes sea sancionado con un mínimo de tres encuentros por sus agresiones tanto a Eric Garcia como a Gavi“.

Además, dan cuenta que Nahuel Molina y el asistente de Lionel Scaloni, Roberto Ayala, pueden sufrir la misma pena, ya que también se vieron envueltos en la pelea.

“Idéntico escenario pueden encontrarse tanto Nahuel Molina como el ex jugador y ayudante de Lionel Scaloni, Roberto Fabián Ayala”, explicó el citado medio.

A pesar de no haber sido expulsado, Leandro Paredes y compañía arriesgan duros castigo por la pelea que protagonizar en la final del Mundial 2026.

En síntesis

España ganó el Mundial 2026 tras vencer 1-0 a Argentina en Nueva York .

ganó el Mundial 2026 tras vencer 1-0 a Argentina en . Ferran Torres anotó el gol del título en el minuto 106 del suplementario.

anotó el gol del título en el del suplementario. El argentino Leandro Paredes arriesga una sanción mínima de tres partidos por agresión.