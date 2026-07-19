Ambos compartieron en la intimidad del hotel junto a Rodrigo de Paul y unos mates, horas antes de la definición del torneo.

Llegó nuevamente la hora de la verdad para Lionel Messi. El astro de la selección argentina puede seguir acrecentando su leyenda en caso de ganar el bicampeonato de la Copa del Mundo.

Previo al partido ante España, por la final del Mundial 2026. Leo posteó un emotivo mensaje en sus redes sociales. Ahí confesó que “lo más lindo de todos estos años nunca fueron solamente los títulos, sino todo el camino”.

Pero en la interna de la Albiceleste también figura Claudio Chiqui Tapia, el polémico presidente de la AFA (Asociación de Fútbol de Argentina). Mientras es investigado por presuntos fraudes económicos, el dirigente apareció junto a Messi en redes sociales.

La foto de Messi y Chiqui Tapia en el hotel

Horas previas a la final del Mundial 2026, Claudio Chiqui Tapia compartió un mensaje para Lionel Messi y sus compañeros. Mediante su cuenta de Instagram, el timonel de la FIFA posteó una imagen junto a la Pulga y Rodrigo de Paul.

“Llegó el día más esperado por todos los argentinos. A miles de kilómetros podemos sentir el aliento y el cariño de cada uno de ustedes. Estamos cerca. Estamos juntos. ¡Vamos, selección argentina!”, tecleó Tapia.

Por su parte, Lionel Messi compartió un extenso mensaje en sus redes sociales. Ahí le dijo a sus compañeros que lo importante del proceso es “compartir el día a día con este grupo, competir juntos, levantarnos en los momentos difíciles y disfrutar cada paso”.

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“Pase lo que pase, este grupo ya escribió una historia que nunca vamos a olvidar y que nadie podrá borrar”, cerró el “10” que jugará su último Mundial con la Albiceleste.