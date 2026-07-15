El entrenador de origen hispano-danés decidió renovar su vínculo con el seleccionado "canalero" hasta el Mundial 2030.

En el transcurso del Mundial 2026 se conoció desde Panamá que el entrenador de origen danés Thomas Christiansen era candidato para asumir la dirección técnica de la Selección Chilena de cara al próximo proceso mundialista.

Incluso, el periodista de ese país Álvaro Martínez afirmó que la Federación de nuestro país tenía negociaciones avanzadas para hacerse de los servicios del estratega de 53 años que dirigió a los canaleros en esta Copa del Mundo.

Sin embargo, fue el máximo ente del fútbol de Panamá quien confirmó que Christiansen seguirá siendo el técnico para el siguiente ciclo, que arrancará en agosto del 2026 y culminará con la próxima cita planetaria en 2030.

Imagen: @fepafut

¿Quiénes quedan para ser DT de Chile?

A medida que pasan los meses, y si bien todavía no se conoce el formato de las Eliminatorias Conmebol para el Mundial 2030, no se tiene noción de lo que ocurrirá con quién se haga cargo del Equipo de Todos para el próximo proceso.

Hasta el momento, se mantiene Nicolás Córdova, actual jefe técnico de selecciones como la principal carta de la actual administración de la ANFP, aunque el candidato de todos para dirigir a Chile es Manuel Pellegrini.

El tema es que según reveló el corresponsal de RedGol, Eugenio Salinas, reveló que el Ingeniero “no tiene nada cerrado” con la escuadra nacional, pues “no tolera a esta dirigencia“. Así las cosas, el tiempo se acaba y nadie se hace cargo.

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En síntesis