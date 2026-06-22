El delantero uruguayo de 33 años no continuaría en Aldosivi y ya trabaja en la rescisión de su contrato para convertirse en una opción para el ataque rojinegro.

Rangers atraviesa una de sus temporadas más complejas y busca con urgencia cambiar su presente en la segunda rueda. Para ello, el conjunto rojinegro ya comienza a moverse en el mercado de fichajes y tendría en carpeta al delantero uruguayo Junior Arias que actualmente milita en Aldosivi.

El cuadro talquino recién consiguió su primera victoria del año tras imponerse por 2-1 ante Universidad de Concepción por Copa Chile, un resultado que mantiene la esperanza de un repunte en el ascenso para salvar la categoría.

¿Llegará Junior Arias a Rangers?

Uriel Lugt, experto en mercado de pases, reveló que el jugador se acerca a Rangers. “Tiene negociaciones en curso. El delantero no continuará en Aldosivi y las partes están trabajando en su rescisión de contrato”.

El cuadro nacional pasa por uno de los momentos más complicados de su historia, donde tras 15 partidos disputados, no registra victorias, acumula tres empates y 12 derrotas, quedando en el último lugar de la primera rueda de la Primera B, situación que buscan revertir este segundo semestre.

El jugador suena con fuerza en Rangers/Photosport

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El presente de Arias en Aldosivi

Actualmente, el atacante milita en la escuadra argentina a la que llegó este 2026, club con el que suma 12 convocatorias y nueve titularidades, sin goles ni asistencia. Sin embargo, no fue considerado en los últimos tres partidos, una situación que podría abrir la puerta a un cambio de equipo en este mercado.

La carrera de Junior Arias

El delantero uruguayo de 33 años, cuenta con una amplia trayectoria internacional. En su país defendió las camisetas de Liverpool, El Tanque Sisley y Peñarol, mientras que en Argentina tuvo pasos por Talleres de Córdoba, Banfield, Patronato y Barracas Central.

Su experiencia también incluye un paso por el fútbol chileno. Durante la temporada 2025 vistió la camiseta de Palestino, donde disputó 28 encuentros.

En síntesis: