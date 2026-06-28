Ante los constantes reclamos de los hinchas en el planeta por el cuadro de la Albiceleste en el torneo, consultamos con la tecnología para comprobar si lo que piensan es real.

Con el término de la fase de grupos del Mundial 2026 y la concreción del cuadro para las instancias finales del torneo, no son pocos los hinchas en el planeta que tienen la misma queja: Argentina tiene un camino “fácil” para llegar a otra Final.

Tras pasar “caminando” en su zona al ganar todos sus juegos, el equipo de Lionel Messi deberá enfrentar a la cenicienta del certamen, Cabo Verde, por un lugar en octavos. Algo que en el papel debiera ser sencillo de pasar. La cosa no termina acá.

Es que si avanza Argentina, en la siguiente ronda se topará con el ganador de Australia y Egipto, para recién en un eventual cuartos de final medirse con un rival de nivel como es Colombia. Ante estos reclamos recurrimos a la Inteligencia Artificial para sacarnos las dudas sobre su paso por el Mundial.

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IA adelanta camino de Argentina a final del Mundial 2026

Para este trabajo recurrimos a la plataforma Claude, de la tecnológica estadounidense Anthropic, a quién le pedimos que “actúe como un auténtico especialista en Copas del Mundo de la FIFA a nivel estadístico” y adjuntamos el cuadro final del torneo para que entregue su pálpito.

“La respuesta es sí — y el respaldo estadístico es rotundo“, es lo primero que dice esta IA, para luego calificar a Cabo Verde con un “nivel de amenaza mínimo“, al destacar que “se convirtió en la nación más pequeña de la historia en alcanzar la fase eliminatoria”.

Después, Claude expone que quien gane entre Australia y Egipto es un “nivel de amenaza bajo-medio“. Si avanza a cuartos de final, donde Argentina puede toparse con Colombia o Suiza, es un “nivel de amenaza medio“. Mientras que una eventual semifinal contra Inglaterra sería “alto“.

“Argentina tiene la ruta más favorable entre todos los candidatos al título, y no es debate: tres posibles rivales antes de semifinales que ninguno está entre los 10 mejores del mundo. La pregunta ya no es si el camino es fácil — lo es. La pregunta es si Messi y compañía aprovecharán esta ventana histórica“, sentencia.

¿Cuándo es su próximo juego?

Por los 16° de final del Mundial 2026, la actual campeona del mundo enfrentará a Cabo Verde en el Hard Rock Stadium de Miami, este viernes 3 de julio desde las 18:00 horas.

En síntesis