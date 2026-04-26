Junior Fernandes hace rato encontró su lugar en el mundo en el fútbol turco. El delantero chileno sigue brillando en tierra otomana y en su último duelo se matriculó con gol extraordinario.

Después de salir de Universidad de Chile a fines del 2022, Fernandes decidió regresar al país euroasiático y ahí, siguió con su buena costumbre de inflar redes. Hoy a los 38 años sigue vigente y así lo ha demostrado en la presente temporada con el Keçiörengücü.

El golazo de Junior Fernandes

Junior Fernandes vive el momento más importante en la segunda división de Turquía, ya que su equipo pelea por ingresar en los playoffs para luchar por el ascenso a la máxima categoría del fútbol de ese país.

En la 37° fecha, el Keçiörengücü recibió en condición de local al Manisa. En un duelo muy apretado por todo lo que está en juego, el club del chileno abrió el marcador con una verdadera genialidad del delantero formado en Cobreloa.

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A los 18 minutos de juego, Junior Fernandes encontró un balón en el área. Con mucha calidad técnica, el atacante levantó la pelota y realizó una espectacular pirueta para convertir de chilena. Locura total en el Ankara Aktepe Stadium por el gol del ex U. de Chile.

Finalmente el Keçiörengücü se impuso por 2-1 al Manisa y quedó en el 7° lugar con 57 puntos, justo el último puesto que entrega pasajes a la postemporada turca. Solo resta una fecha para que termine la fase regular y se jugarán el todo o nada en la última jornada ante Ümraniyespor.

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Junior Fernandes por su parte vive un buen momento. Con el golazo de chilena alcanzó 11 goles en la actual temporada, en 38 partidos. También ha aportado con 9 asistencias, demostrando su importancia y vigencia a los 38 años en el viejo continente.