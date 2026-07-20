El entrenador argentino dijo que va a respetar su contrato hasta final de 2026 y que luego analizará su futuro.

Argentina se quedó con las ganas de sumar un histórico bicampeonato en el Mundial, porque se inclinó en la final de este domingo ante España y no sumó su cuarta estrella.

La Albiceleste perdió por 1-0 ante los europeos en Nueva York y sufre una dura derrota, que además, lo puede dejar sin entrenador. Lionel Scaloni termina contrato a finales de 2026 y aseguró que no sabe si continúa en el cargo.

“Con respecto a mí, voy a hablar con el presidente (Claudio Tapia). Yo más o menos tengo una idea de lo que quiero hacer. Cumpliré el contrato y después veo. La verdad que siento la necesidad también de pensar porque ya no sé si va a poder hacer algo tan grande como esto. Y a lo mejor habría que verlo“, dijo el estratega.

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Los candidatos para reemplazar a Scaloni en la selección argentina

La posible partida de Lionel Scaloni es todo un tema al otro lado de la cordillera y en Bolavip Argentina ya están hablando de los candidatos para reemplazarlo, y mencionan a muchas alternativas.

Los primeros en la lista de potenciales sustitutos son Walter Samuel y Pablo Aimar, ayudantes de Scaloni y quienes conocen al plantel. También mencionan a Diego Placente, DT de las selecciones inferiores, quien llegó a la final del Mundial Sub 20 de Chile en 2025.

Lionel Scaloni podría partir de la banca de Argentina. (Photo by Lars Baron/Getty Images)

Además, ponen como candidatos a Javier Mascherano y Marcelo Gallardo, quienes están libres. También se atreven de hablar de Diego Simeone, pero el Cholo tiene un jugoso contrato con Atlético de Madrid.

Por último, son mencionados seleccionadores mundialistas como Mauricio Pochettino (Estados Unidos) y Néstor Lorenzo (Colombia), y el ayudante de Mikel Arteta en Arsenal, el argentino Gabriel Heinze.

Lionel Scaloni puso en duda su permanencia en la banca de Argentina para el proceso al Mundial 2030 y ya empieza la danza de candidatos para reemplazarlo.

En síntesis

España venció 1-0 a Argentina en la final del Mundial jugada en Nueva York.

a Argentina en la final del Mundial jugada en Nueva York. Lionel Scaloni termina su contrato a fines de 2026 y evalúa dejar la selección.

termina su contrato a fines de 2026 y evalúa dejar la selección. Argentina evalúa candidatos como Samuel, Aimar y Gallardo para reemplazar al entrenador.