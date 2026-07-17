Mikel Merino se refirió al humo de incendios forestales que llegó a Nueva York y Nueva Jersey, y que preocupa para la final del Mundial.

Una situación inesperada amenaza la final del Mundial 2026. El humo de los incendios forestales que afectan a Canadá ha llegado a Nueva Jersey, en Estados Unidos, donde este domingo juegan España y Argentina.

Una espesa nube se dejó caer sobre Nueva York y Nueva Jersey esta semana, y obligó a las autoridades a declarar una alerta sanitaria por la calidad del aire. La recomendación principal fue no pasar mucho tiempo al aire libre.

Todo eso generó preocupación pensando en lo que será la definición de la Copa del Mundo. Por eso, a Mikel Merino le consultaron sobre cómo se sienten los jugadores ante la emergencia que vive Estados Unidos.

“Puedes olerlo y sentirlo un poco, pero en una final de la Copa del Mundo tienes que ser capaz de aislarte de los factores externos“, contestó el jugador de España.

Se declaró alerta sanitaria por la calidad del aire en Nueva York | Getty Images

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Las lluvias salvarían la final del Mundial 2026

Desde Estados Unidos reportan que la calidad del aire mejoró este viernes y que las lluvias pronosticadas para este sábado dan algo de tranquilidad para la final, ya que traerían una mejora considerable en la calidad del aire.

La Casa Blanca confirmó que se está monitoreando la situación. Se espera que más de 80 mil personas asistan este domingo a la final de la Copa del Mundo, pactada para las 15:00 horas en el MetLife Stadium.