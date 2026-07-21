La falta de continuidad del guardameta azul abrió la puerta a una posible salida y ya hay tres equipos interesados en quedarse con sus servicios.

El mercado de fichajes sigue en pleno movimiento en el fútbol chileno y, además de las posibles incorporaciones, también comienzan a tomar fuerza algunas salidas. En Universidad de Chile, el plantel que dirige Fernando Gago podría sufrir la partida de uno de sus jugadores durante esta ventana de transferencias.

Se trata de Cristopher Toselli. El arquero no ha sumado minutos con los azules en la presente temporada y su continuidad comienza a generar dudas. En ese escenario, se reveló que hay distintos clubes del fútbol chileno que ya iniciaron los primeros contactos para intentar concretar su fichaje.

El club que pone sus ojos en Toselli

Según reveló el comunicador Rodrigo Arellano, otros clubes del Campeonato Nacional pusieron sus ojos en el portero azul. “Lo quieren ver volar. Cristopher Toselli ha recibido llamados desde La Serena, Magallanes y un club de Primera de la Región de Valparaíso para ver su posible salida anticipada de La U”.

“En desarrollo. Lo quieren ver atajando más seguido al arquero”, señaló a través de sus redes.

Toselli podría dejar la U en este mercado/Photosport

¿Se acerca el adiós de Toselli de la U?

Según informó Cooperativa Deportes, el experimentado arquero analiza la posibilidad de dejar U de Chile en el actual mercado de fichajes debido a la escasa continuidad que ha tenido durante la temporada.

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Desde la llegada de Gago, Toselli perdió terreno en la lucha por la titularidad y quedó como alternativa de Gabriel Castellón. Ante la falta de minutos, el guardameta estaría considerando cambiar de equipo para volver a tener protagonismo.

En síntesis: