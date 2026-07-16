El actual entrenador granate tambalea en su puesto tras los últimos malos resultados. Uno que fue campeón en Chile suena fuerte en su lugar.

Club Deportes La Serena vive tormentosos días tras su eliminación de Copa Chile, sumada al adiós antes en Copa de la Liga y la campaña en Liga de Primera. Ahí los dardos apuntan al entrenador Felipe Gutiérrez.

El DT papayero es más cuestionado que nunca por la hinchada y pareciera ser que sus días están contados en la banca. De volver a perder en el siguiente partido, su ciclo se haría insostenible, dicen en el norte.

Es ahí donde ya rondan nombres para ponerse el buzo granate. Uno de ellos con paso por bancas del fútbol chileno, destacando su mandato en un “grande” como U Católica.

La Serena apunta a este entrenador

Desde la región de Coquimbo avisan que Nicolás Núñez es el nombre que tiene Deportes La Serena en carpeta. “Hoy la continuidad de Felipe Gutiérrez no cuenta con el mayor respaldo y ya se barajan nombres para el banco granate”, afirma Manuel Rojas, del medio Solo Deportes FM.

Photosport

“Nicolás Núñez se posiciona como uno de los nombres más fuertes para ser el nuevo Director Técnico de Deportes La Serena”, afirma el citado medio. El DT cuenta con campañas en la UC y Magallanes, en el fútbol chileno.

Precisamente, en los carabeleros logró el título de Primera B en 2022, además de la Copa Chile y Supercopa. En la U Católica no logró revalidar su campaña y posteriormente partió a Catar, con Aspire Academy, proyecto para potenciar deportistas de alto rendimiento.

ver también “Voy a ser el primero en dar un paso al costado”: Felipe Gutiérrez en peligro en La Serena

Deportes La Serena volverá a la acción el sábado 25 julio, en el inicio de la segunda rueda. Ahí visitarán a U Católica, en lo que es un duelo que puede marcar el futuro de Felipe Gutiérrez en la banca.