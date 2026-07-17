El ex portero y comentarista deportivo respondió una dura crítica en pleno programa, donde incluso le ofreció su pega a otro periodista.

Una nueva polémica le puso calor a una lluviosa jornada en el fútbol chileno, esta vez desde el mundo periodístico, con una guerra de declaraciones disfrazada en una guerra de egos, por la definición de Messi como el mejor del mundo.

Fue un comentario en Twitter del periodista Rodrigo Astorga que encendió la mecha, donde apuntó a Nicolás Peric, para profundizar en un problema del nuevo periodismo deportivo.

“Escuchar a Nicolás Peric decir en ESPN que si Argentina es campeón el domingo se acaba la discusión y Messi es el más grande de la historia en los mundiales sobre Pelé, no sólo es un absurdo sino que demuestra que algunos con micrófono piensan que el fútbol se inventó en este siglo”, explicó.

“Messi es un crack pero es incomparable con Maradona y Pelé. Pelé fue campeón del mundo con 17 años. Y el 70 la figura de un equipo como ha habido en la historia”, detalló.

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Nicolás Peric responde polémica del micrófono

Una situación que recibió respuesta, luego de que Coke Hevia le puso el carbón a la parrilla en el programa “Pauta de Juego”, para que Nico Peric tuviera su esperada respuesta: “Rodrigo Astorga que lo hemos citado muchas veces”.

“Está bien Rodrigo Astorga, Pelé jugó un partido y qué salió tres veces campeón, este muchacho (Messi) acarreó dos campeonatos en solitario si lo logra hacer. Para mi el más grande es Maradona, si para ti que lo viste porque tiene mas años, te felicito, yo me enamoré de la pegada del Diego, uno que estuvo dentro de la cancha se queda con eso, lo que genera” ,explicó.

“Lo que genera Messi termina un poco la polémica, se lo merece absolutamente y después si agarro no el micrófono Astorga me lo puedes decir cuando quieras y si quieres mi puesto en ESPN llama a mi jefe, quizás lo haces mejor que yo”, profundizó.

Pero no se quedó sólo en eso: “Para mí no es Peleé, no alcancé a verlo y sé que el futbol no empezó cuando yo empecé a ver tele, es una frase fome de los veteranos, pero da lo mismo. El que cambia el fútbol y lo vuelve profesional es Pelé, lo que los vieron jugar dicen que era un atleta de otra dimensión”, finalizó.

Nicolás Peric no se guardó para responder al aire.

Un pedido a los viejos periodistas

Por otro lado, Coke Hevía metió la melena en la pelea de egos, para dejar en claro que esto es de años, donde los viejos periodistas no asumen las nuevas tendencias periodísticas.

“Para cerrar el debate periodístico, estuvieron apernados tantos años, que nunca le dieron la oportunidad a los nuevos, que la gente hoy castiga mucho mas porque están mucho mas preparados, y los que creemos estar preparados… la vieja guardia o se suma o se queda fuera porque la gente cobra; se acabó su tiranía”

Revisa el polémico programa: