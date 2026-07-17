Desde Estados Unidos, donde vive hace ocho años, recordó junto a RedGol sus inicios en el fútbol, donde debutó en Primera sin hacer inferiores, hasta su explosión en la liga creada por Gerard Piqué.

Fue el 17 de enero de 2026, bajo una copiosa lluvia en el Allianz Parque de São Paulo, el día que cambió para siempre la historia de Matías Herrera. Pese a la derrota de Chile por 6-2 ante Brasil en la Final de la Kings World Cup, fue reconocido como el mejor arquero del torneo.

Lo que él ni los hinchas nacionales esperaban es que fuera la leyenda del Scratch, Ronaldo Nazario, el “Fenómeno”, quien le entregaría el premio delante de millones de personas que lo veían tanto por YouTube como en TV abierta.

“Si bien me dijo tres palabras, yo creo que las voy a recordar, más que todas las cosas, esas tres palabras que me dijo las voy a tener aquí en mi mente por el resto de mi vida“, recordó Herrera en conversación con RedGol desde San José, California, donde hace su vida dentro y fuera de la cancha.

Matías Herrera junto al premio en Kings World Cup y el astro Neymar (Cedida)

De no hacer inferiores a ser premiado por Ronaldo

Pero la historia de Matías Herrera partió mucho antes de la Kings League. Con 17 años y sin hacer proceso de divisiones inferiores, llegó a Palestino donde rápidamente subió al primer equipo y sumó sus primeros minutos como profesional. 227 para ser exactos en el Clausura 2015.

“Yo nunca me consideré un jugador de fútbol. Yo empecé a jugar a los 17, 18 años y me ponían al arco porque era loco (risas). En el club hubo un problema con los arqueros y se me dio la oportunidad de ir a Primera. Ahí se me abrieron un mundo de oportunidades“, recordó el oriundo de Santiago.

No fue hasta 2018, tras un paso por Deportes Recoleta que decidió partir a Estados Unidos. “Cuando me llegó la oportunidad de poder estudiar y sacar un título, que es lo que me inculcaron mis papás desde chico, agarrándolo con el fútbol, que podía venir a jugar y dije ‘ya, vamos nomás… no hay tiempo de perderse'”, aseguró Herrera.

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La vida de Matías Herrera en Estados Unidos

Fue en Norteamérica donde no sólo vivió la vida de un estudiante, titulándose en Negocios, sino también conoció cómo era el fútbol en ese suelo. “Aquí igual están como un poquito atrás en el tema de desarrollo. Yo creo que a mí me gusta más el nivel chileno, es más táctico, técnico y todo eso”, puntualiza.

Pero fue en Estados Unidos, donde maneja la empresa familiar Alon Sport, especializada en indumentaria deportiva de alta gama, entre ellas balones de fútbol y guantes de arqueros, cuando Matías Herrera recibió un llamado que cambiaría su vida.

“Mathias Vidangossy me había invitado un año antes, pero yo estaba en el proceso de papeles acá. Después me volvió a invitar y ahí se me dio que tenía todo para poder salir del país así que fui a experimentar”, rememora el arquero del seleccionado chileno que tuvo en sus filas a varios ex profesionales.

Matías Herrera y su periplo por el fútbol universitario en Estados Unidos (Cedida)

La experiencia Kings League y su consagración

“Una historia cómica que nos pasaba los primeros tres partidos de la fase de grupos, es que antes de entrar a jugar teníamos que preguntar las reglas porque no las sabíamos”, recuerda Herrera sobre La Roja que hizo historia en suelo brasileño.

“Ese grupo fue hermoso. La calidad humana que hubo nos ayudó a llegar a donde estábamos en ese momento. Era como jugar con amigos, nosotros fuimos a disfrutar ahí y no teníamos presión“, agrega el arquero del equipo que llegó a la Final de la Kings World Cup en São Paulo.

Sobre esa experiencia, puntualiza que “todo el equipo estaba muy contento con lo que logramos, independiente del marcador. Orgulloso de lo que hicimos, lo que logramos, a dónde llegamos, a quién nos enfrentamos y dónde pusimos a Chile“.

Pero el momento de mayor exposición para Herrera fue cuando recibió el premio de manos de Ronaldo. “Fue una locura, la experiencia que tuve ahí fue hermosa, nunca pensé en ganar el premio, sólo iba a disfrutar y que me lo entregue él… es mi ídolo junto a Ronaldinho, imagínate“, finaliza el hoy hombre de 31 años.

En síntesis