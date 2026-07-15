Este defensor de 25 años formado en Vélez de Argentina está a detalles de reforzar a los Papayeros para la segunda parte de 2026.

No es nuevo para Deportes La Serena buscar jugadores en Argentina o de esa nacionalidad. Sobre todo en la defensa, donde los granates habían quedado obligados a incorporar un futbolista por la gravísima lesión que sufrió Andrés Zanini.

El trasandino que llegó a los Papayeros desde Liga de Quito estará fuera por todo lo que resta de temporada. Y en ese contexto, la directiva del cuadro serenense ya tiene amarrado al jugador llamado a ocuprar el lugar de Zanini. Así al menos lo informó el medio partidario TodoxCDLS.

“Ian Rasso, central argentino de 25 años, será nuevo jugador de La Serena”, aseguró el citado portal en sus redes sociales. No fue todo lo que aportaron respecto del marcador surgido en las inferiores de Vélez Sarsfield, donde incluso llegó a ser capitán.

Ian Franco Rasso compartió esta foto en un carrusel de cierre de ciclo en Vélez Sarsfield. (Instagram).

Agregaron que “llega desde Quilmes en la Primera Nacional, donde rescindió su contrato para sumarse al Granate”. Vale decir, Rasso dará un salto de categoría desde la segunda trasandina a la élite del fútbol chileno. Por el momento, el desafío más importante de su carrera.

El punto más destacado de Rasso en su trayectoria fue haber sido un bastión en el ascenso de Colegiales a la Primera Nacional, algo que ese club no conseguía hace casi 70 años. En rigor, 68. Como para dimensionar la trascendencia del logro de ese plantel en noviembre de 2024.

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La Serena se refuerza en Argentina con el zaguero Ian Franco Rasso de Quilmes

Deportes La Serena pronto asegurará un refuerzo desde Argentina: Ian Franco Rasso, quien además de Vélez, Quilmes y Colegiales vistió las camisetas de Atlanta y de Almirante Brown. De este modo, el cuestionado DT Felipe Gutiérrez tendrá una nueva carta defensiva.

Andrés Zanini estará de baja todo lo que queda de año. (Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport).

Así las cosas, Rasso podrá complementar una línea donde Gutiérrez tenía a Lucas Alarcón y al argentino Rafael Delgado como alternativas disponibles, además del zurdo Yahir Salazar. Aunque el zurdo de Universidad de Chile ha sido mayormente utilizado como lateral izquierdo.

Otro polifuncional es Bruno Gutiérrez, quien se sumó a inicios de año a préstamo desde Colo Colo. Si bien es lateral derecho, en su época formativa fue muchísimas veces zaguero central. Por ende, en caso de ser necesario, el ex Unión La Calera y Deportes Iquique podría desempeñar esa función. Se rearma el naipe granate…

Bruno Gutiérrez celebró así el gol que le anotó a Colo Colo en la derrota granate. (Cristian Silva/Photosport).

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Así va La Serena en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

Los granates se ubican en el 12° lugar de la tabla en la Liga de Primera 2026 con 18 puntos al cabo de 15 partidos.