El Reco, fiel al estilo de Francisco Arrué, saldrá al Monumental con cuatro exfutbolistas del Cacique, incluidos dos en la parte ofensiva para intentar seguir con vida en el Grupo E del certamen.

Deportes Recoleta cuenta las horas para visitar a Colo Colo en la 5° fecha del Grupo E de la Copa Chile. Será un duelo en el estadio Monumental a partir de las 20 horas de este lunes 6 de julio. Y el director técnico del equipo de la Primera B, Francisco Arrué, diseñó un equipo ofensivo.

Como suele hacer en la división de plata del fútbol chileno. En los equipos que ensayó el estratego, hay dos jugadores surgidos del Cacique que asoman como titulares. Uno es Felipe Flores, quien llegó hace muy poco a reforzar la ofensiva del Reco.

FF17 ya anotó su primer gol en el cuadro textilero: fue en el empate 1-1 que rescataron ante O’Higgins en el estadio El Teniente. El otro también es una reciente incorporación del club. Y será el acompañante de Flores. Las referencias son para Roberto Riveros, delantero que vive su segundo ciclo en la institución.

Felipe Flores y Jonathan Villagra en el partido que los albos le ganaron 3-0 al Reco. (Diego Martin/Photosport).

Luego de un breve paso por Curicó Unido, Riveros regresó al elenco recoletano. Y será titular en el estadio Monumental al igual que uno que ha sonado con fuerza en Pedrero hace un buen tiempo: el portero Jaime Vargas, quien figura en la carpeta de Blanco y Negro como posible refuerzo.

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La ofensiva alineación de Recoleta para desafiar a Colo Colo

No sólo en la delantera de Deportes Recoleta habrá jugadores con pasado en Colo Colo. También estará Branco Provoste en la zona media. Y el lateral derecho Camilo Rodríguez, quien también se formó como jugador en el semillero de los albos.

Brayams Viveros celebra junto a Branco Provoste, dos que serán titulares en Macul. (Dragomir Yankovic/Photosport).

Así las cosas, el Reco se plantará en el Monumental con Jaime Vargas en la portería; Camilo Rodríguez, Francisco Alarcón, Brayams Viveros y Nicolás Arismendy en la retaguardia; Nicolás Carvajal, Branco Provoste en labores de la zona media; Gonzalo Álvarez y Carlos González en funciones más creativas; Felipe Flores y Roberto Riveros en la dupla ofensiva.

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Así va la tabla del Grupo E en la Copa Chile 2026

Colo Colo lidera el Grupo E de la Copa Chile 2026, seguido de O’Higgins, aunque el Capo de Provincia tiene un partido más. Con cuatro puntos están igualados Recoleta y Unión Española.