Camilo Rodríguez revela que fue el primer futbolista chileno con coronavirus

El pasado 6 de mayo, el fútbol chileno confirmó su primer caso de coronavirus. Desde Everton avisaron que uno de sus jugadores había dado positivo a los exámenes, pero evitaron dar su nombre. Y este viernes se confirmó quién era: Camilo Rodríguez.

El lateral ruletero decidió romper su silencio y confirmar que él fue el primer caso en el balompié nacional. "Hasta hoy solo se sabía que había un jugador contagiado, y quiero comentarles que fui yo. Ya estamos bien y pude salir adelante de este virus que está muy fuerte", reveló a La Tercera.

"Hace casi dos meses di positivo por el Covid-19. En ese momento no tenía muy claro lo que se venía, hice la cuarentena correspondiente, haciendo lo que indicaba el régimen de un contagiado, y pude recuperarme", explicó.

Rodríguez además explicó cómo fue para él lidiar con la pandemia, señalando que hubo días donde presentó fiebre "de 40°, dolor de cabeza, de cuerpo. Fueron los primeros tres días que tuve los síntomas, que bajaron, y después ya no tuve más complicaciones".

Finalmente, el lateral dijo que no quería la presión por ser el primer caso. "Tenía una presión encima de decir ‘es el primer futbolista chileno en contagiarse', pero lo traté de llevar de la mejor manera, con mi familia, de no divulgarlo, sentía que era más interno, quería pasarlo tranquilamente, no tener tanta presión de que estuvieran encima y hoy en día esto sirve y se pueden apoyar en este testimonio, de que se puede salir adelante".