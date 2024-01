La ministra de Salud, Ximena Aguilera, hizo un llamado completar el esquema de vacunación contra el Covid-19 por la eventual llegaa de la variante Pirola a Chile. ¿Qué se sabe sobre esta cepa del coronavirus y que ha dicho la OMS al respecto? Te contamos todos los detalles a continuación.

¿Qué se sabe sobre la nueva variante Pirola y qué dijo la OMS?

Pirola, llamada oficialmente JN.1 es una subvariante de BA.2.86 Omicrón descubierta entre agosto y noviembre de 2023. La OMS la clasificó como una variante de interés, lo que significa que su genoma presenta mutaciones en relación con el virus de referencia y que ha sido identificada como causa de transmisión comunitaria o detectada en varios países.

De hecho, eso es lo que ha ocurrido. Se estima que la cepa se ha propagado rápidamente en Australia, Asia, Europa, Canadá, Estados Unidos, Panamá, Bolivia y Perú.

Las variantes de interés, como Pirola, se caracterizan por tener una menor neutralización por los anticuerpos generados contra una infección anterior o la vacunación, una menor respuesta eficaz a los tratamientos aprobados por la FDA o las pruebas de diagnóstico y un aumento previsto en la transmisibilidad o gravedad de la enfermedad.

La OMS explicó que, dado que la inmunidad de la población sigue siendo heterogénea en todo el mundo debido a las diferencias en las variantes y en la cobertura de vacunación, el potencial de escape inmunitario de esta variante en particular dependerá en gran medida de los antecedentes inmunitarios de la población analizada. Por eso las autoridades en Chile insisten en completar las esquemas.

¿Cuáles son lo síntomas de la variante Pirola?

De momento, no está claro si Pirola genera síntomas distintos a los de otras variantes, como fiebre, fatiga, pérdida del olfato y el gusto, dolor de cabeza, congestión, dolor de garganta y dificultad para respirar.

Pero lo que sí está claro es que puede ser más riesgosa para personas vulnerables, como adultos mayores, bebés, embarazadas, enfermos crónicos o inmunosuprimidos.

¿Es obligación vacunarse?

No, en Chile no es obligación vacunarse contra el Covid-19. No obstante, las autoridades lo recomiendan para disminuir la posibilidad de agravarse en caso de contagio.

Cabe recordar que hace unos meses llegó a Chile una nueva vacuna monovalente contra la cepa XBB 1.5, una subvariante de ómicron. La dosis será un refuerzo anual, por lo que se debe aplicar todos los años.

Se comenzó la inoculación a mayores de 60 años, pacientes inmunocomprometidos, profesionales de la salud, personas con enfermedades crónicas y personal de salud.

¿Cómo saber si me toca la vacuna?

Para saber qué vacuna debes colocarte puedes ir a mevacuno.gob.cl. Tendrás que iniciar sesión con Clave Única, número de serie de la cédula de identidad o correo electrónico.

Una vez dentro, podrás ver todas las dosis que has recibido y considerando la última sabrás si te toca una nueva. Ante cualquier duda podrás llamar a Salud Responde al 600 360 77 77 que está disponible las 24 horas, todos los días.