Desde la llegada de la variante ómicron a nuestro país la alza de contagios de Covid-19 ha alcanzado cifras históricas, llegando a superar los 30 mil casos diarios durante los últimos días. Sin ir más lejos hoy según el reporte diario del Ministerio de Salud, se registraron 24.970 casos nuevos, 2.572 casos sin síntomas, por lo que son 133.080 casos se mantiene activos.

La positividad nacional alcanzó un 23,1% y sólo en la región metropolitana es de un 21,24%, es preocupante las altas tasas de contagios a pesar que se han administrado 47.052.284 dosis de vacunas por lo que más del 92,88% de las personas tienen el esquema de vacunación completo. Y alrededor de 12 millones de personas tienen su dosis de refuerzo.

La vacuna no te protege de no contagiarte del virus, pero si te ayuda a tener síntomas de una gripe leve y así no agravar los síntomas para ser hospitalizado, y que el sistema hospitalario no colapse como al inicio de la pandemia.

A continuación te contamos cuántos días duran los síntomas de la variante ómicron.

¿Cuántos días duran los síntomas de la variante ómicron?

El síntoma con mayor presencia es la fatiga o cansancio que permanecen por cuatro días. Mientras que el dolor de garganta se prolonga por tres días, el dolor de cabeza dura en promedio dos días. Mientras que la fiebre, el dolor muscular y abdominal en promedio tiene una duración de dos días y medio.