Ya llegó la nueva vacuna contra el Covid-19, una alternativa monovalente que reemplazará a la vacuna bivalente que se utilizaba hasta ahora. Estas nuevas dosis serán distribuidas a nivel nacional, partiendo por los grupos de riesgo. Para saber en qué momento te corresponde la nueva inoculación, deberás descargar tu certificado de vacunación.

¿Cómo puedo descargar el certificado de vacunación?

Para descargar tu certificado de vacunación ve a mevacuno.gob.cl . Una vez dentro, inicia sesión con Clave Única o número de serie de tu cédula de identidad.

Tras esto, verás todas las vacunas que has recibido en la sección “Mis vacunas”. Y si lo deseas, podrás descargar el comprobante.

¿Quiénes deberán recibir la nueva vacuna contra el Covid-19?

El primer grupo convocado para recibir la nueva vacuna contra el Covid-19, a partir de esta semana, lo componen las siguientes personas:

Mayores de 60 años.

Pacientes inmunocomprometidos.

Profesionales de la salud.

Personas con enfermedades crónicas.

Personal de salud

Este es el primer grupo en recibir la vacuna monovalente, puesto que son quienes cumplieron un año desde su última dosis.

Detalles de la vacuna

La nueva vacuna monovalente pertenece al laboratorio Moderna y contiene la cepa Spikevax XBB1.5, subvariante de la ómicron de mayor circulación actualmente.

Con la llegada de esta dosis, Chile se transforma en el primer país de Latinoamérica en tener a disposición la vacuna más actualizada para la enfermedad.

Cabe destacar que la vacuna cuenta con la autorización de uso de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) y la Administración de Alimentos y Medicamentos de EEUU (FDA) al igual que del Instituto de Salud Pública (ISP).

¿La vacunación es obligatoria?

No, vacunarse contra el Covid-19 no es obligatorio en Chile. No obstante, expertos lo recomiendan, puesto que ayuda a disminuir la posibilidad de agravarse en caso de contagio.

Casos de Covid-19 en Chile

Según el reporte más reciente del Minsal, del 12 al 18 de noviembre, hay un promedio diario de 551 casos de coronavirus y un total semanal de 3.860. A la fecha, el total de casos confirmados es de 5.317.498 durante toda la pandemia.

Los casos de fallecidos en la última semana alcanzan la cifra de 41 personas, mientras que la cifra total es de 62.005 fallecidos.

En cuanto a hospitalizaciones, se reportaron 23 ingresados a UCI en la última semana. En cuanto a camas, 351 están ocupadas y 245 disponibles.