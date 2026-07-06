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Colo Colo

Colo Colo es un hospital: baja de última hora complica el duelo ante Recoleta en Copa Chile

El Cacique lamenta otro gran ausente para el choque de este lunes y Fernando Ortiz sufre. Una joya a la que esperan hace rato entra en la citación.

Por Jp Viluñir Silva

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Colo Colo tiene una nueva baja.
© PhotosportColo Colo tiene una nueva baja.

Colo Colo sale a buscar la clasificación a los octavos de final de la Copa Chile 2026 pero con varias bajas. El Cacique cierra la primera rueda con un verdadero hospital en el Estadio Monumental, al que en las últimas horas se sumó un nuevo nombre.

Este lunes 6 de julio desde las 19:30 horas el elenco dirigido por Fernando Ortiz se verá las caras con Deportes Recoleta con la próxima ronda del torneo en la mira. Sin embargo, para lograrlo no podrán contar con uno de los jugadores que fue titular ante O’Higgins en reemplazo de otro lesionado: Javier Méndez.

Javier Méndez agranda el hospital de Colo Colo para la Copa Chile 2026

Justo antes del duelo con Deportes Recoleta, Colo Colo lamenta una nueva baja en su plantel. Javier Méndez, cuestionado por su pobre aporte como refuerzo en 2026, se queda al margen del encuentro debido a problemas físicos.

Javier Méndez se suma a la lista de bajas de Colo Colo para enfrentar a Recoleta en Copa Chile. Foto: Photosport.

Javier Méndez se suma a la lista de bajas de Colo Colo para enfrentar a Recoleta en Copa Chile. Foto: Photosport.

Fue el propio club el que, al entregar su citación, destapó la lesión que obliga al zaguero uruguayo a quedarse abajo. Según detallaron, presentó un “edema muscular de isquiotibial derecho“, lo que le impide estar en condiciones.

De hecho, desde Colo Colo señalaron que Javier Méndez entró en un proceso de recuperación que podría extender por algunas semanas. “En tratamiento kinésico“, enfatizaron.

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El uruguayo se suma al hospital albo, donde hay otros cuatro bajo cuidados. Jonathan Villagra (desgarro de cuádriceps derecho), Lautaro Pastrán (esguince grado 2 de la rodilla derecha), Fernando De Paul (avulsión proximal del isquiotibial derecho) y Marcos Bolados (reconstrucción LCA rodilla izquierda) completan la lista.

La buena noticia entre los lesionados albos la ponen Claudio Aquino y Javier Correa, quienes se encuentran en reintegro deportivo. En el caso del defensor, su ausencia obliga a Fernando Ortiz a encontrar una solución en la cantera al incluir al juvenil Bruno Torres, figura del Mundial Sub 17 con Chile en 2025, en la citación.

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¿Qué debe hacer Colo Colo con Javier Méndez?

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Javier Méndez extiende su calvario en Colo Colo y, además de no rendir en la cancha, ahora su cuerpo le pasa la cuenta. El zaguero no lo ha pasado nada de bien en el Cacique y ruega para recuperarse antes que sea demasiado tarde como para pelear por un lugar en el plantel.

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En resumen, Colo Colo

  • Misión octavos de final: Colo Colo recibe hoy a las 19:30 horas a Deportes Recoleta en el Estadio Monumental, buscando asegurar su clasificación en la Copa Chile 2026 pese a llegar con un plantel sumamente mermado.
  • Javier Méndez, la nueva baja: El cuestionado zaguero uruguayo sufrió un edema muscular en el isquiotibial derecho, quedando descartado para el duelo y sumándose a una larga lista de cinco jugadores en el “hospital albo”.
  • La cantera al rescate: Ante la ausencia de Méndez y de otros centrales como Jonathan Villagra, el DT Fernando Ortiz se vio obligado a buscar soluciones en las divisiones inferiores, destacando la citación del juvenil Bruno Torres.
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