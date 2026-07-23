El delantero argentino de 23 años fue anunciado como la nueva incorporación del Manojito de Claveles para afrontar la segunda rueda del campeonato.

La segunda rueda de la Primera B está a punto de comenzar y Magallanes ya trabaja en la conformación de su plantel para pelear por el ascenso a la Primera División. Con ese objetivo, el conjunto albiceleste oficializó la llegada de un nuevo refuerzo para potenciar su ataque.

A través de sus redes sociales, el club confirmó el fichaje del delantero argentino Ignacio Luis Serpa, atacante de 23 años que se incorpora para fortalecer el frente ofensivo del equipo de cara a la segunda parte del campeonato.

La llegada de Ignacio Serpa

En su presentación, el club señaló: “Nacido el 21 de junio de 2003, Serpa destaca por su imponente físico de 1,90 metros, su perfil como centrodelantero y su pierna derecha, características que lo convierten en una referencia de área con presencia, capacidad de juego aéreo y vocación goleadora”.

“Con juventud y proyección, Ignacio Luis Serpa se incorpora al Manojito de Claveles con el desafío de aportar goles, intensidad y trabajo al equipo en la presente temporada. ¡Bienvenido a Magallanes, Ignacio! Mucho éxito defendiendo nuestros colores”.

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Así marcha Magallanes en la Primera B

Magallanes cerró la primera rueda en el décimo lugar de la tabla de posiciones con 22 puntos. Pese a ubicarse fuera de la zona de liguilla, el panorama sigue siendo favorable, ya que la distancia con los puestos de avanzada es reducida.

El líder del torneo es Cobreloa, con 29 unidades, seguido por Santiago Wanderers, que suma 26 puntos. De esta manera, el equipo albiceleste buscará aprovechar la segunda rueda para acercarse a los primeros puestos, ingresar a la liguilla y mantener viva la ilusión de regresar a la máxima categoría del fútbol chileno.