El "5" de Argentina tuvo una conducta reprochable tras perder ante España y luego de eso, un periodista muy cercano al plantel confirmó un doloroso problema físico que... ¿celebra el Capo de Provincia?

Leandro Paredes tuvo varios minutos en la final del Mundial 2026, donde Argentina sucumbió ante España en un baile a toda orquesta que sólo se resolvió en el inicio del segundo tiempo del alargue. El “5” de la Albiceleste ingresó en el descanso por Nicolás González.

Y tuvo un partido en el que más se dedicó a pegar que a aportar con su exquisita técnica con el balón. De hecho, fue amonestado en los 52 minutos por un empujón sin pelota a un rival casi en la nariz del árbitro esloveno Slavko Vinçiç. Ni hablar de su conducta pospartido.

El mediocampista de Boca Juniors agredió a Eric García y Gavi en medio de una batahola que desató el artero puñetazo de Nahuel Molina a Rodri. Pues bien, en las últimas horas un periodista muy cercano al plantel argentino reveló una desconocida lesión que tenía Paredes.

Leandro Paredes tuvo una violenta reacción tras perder la final. (Al Bello/Getty Images).

“Jugó los últimos tres partidos con una fisura en la costilla”, reveló Martín Arévalo, quien cubre a la Albiceleste para ESPN y lleva varios años en ese rol, aunque no siempre en el mismo canal. Es reconocido por ser un cuidador de la imagen pública de los futbolistas.

Leandro Paredes le reclama a Slavko Vinçiç. (Elsa/Getty Images).

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Leandro Paredes tendrá que recuperarse de dos cosas tras el Mundial 2026: del subcampeonato tras perder ante España y de esa lesión, que le significó varios problemas según la información de Martín Arévalo. “Hubo días en que le costaba respirar”, aportó el reportero.

“La noticia no trascendió porque si no, los rivales lo iban a ir a buscar”, añadió Arévalo, muy convenientemente. Por ende, Boca Juniors seguramente se olvida de tenerlo en la serie vs O’Higgins por la Copa Sudamericana. Ya era imposible que estuviera en el duelo de ida, que se disputará el 23 de julio.

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Y también parece una quimera que esté en El Teniente para el duelo pactado para el 30 de julio. Una buena noticia para la escuadra adiestrada por Lucas Bovaglio, aunque a muchos argentinos y de otros países, más le pareció a un lavado de imagen.

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