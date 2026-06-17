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Real Madrid ficha dentro del Mundial: Bernardo Silva es oficialmente el segundo refuerzo de Mou

Tras anunciar a Cucurella hace unos días, Bernardo Silva es el segundo refuerzo del Real Madrid de José Mourinho. Florentino está dentro del Mundial...

Por Diego Jeria

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Otro refuerzo mundialista del Real Madrid: Bernardo Silva, ok.
© Getty ImagesOtro refuerzo mundialista del Real Madrid: Bernardo Silva, ok.

El Real Madrid se arma para la próxima temporada. Tras confirmarse el regreso de José Mourinho como entrenador merengue, la directiva encabezada por Florentino Pérez no descansa… de hecho, se puede decir que está metida dentro de la misma Copa del Mundo 2026.

Este miércoles a primera hora el Real Madrid confirmó el fichaje de Bernardo Silva como refuerzo. El mediocampista portugués de 31 años deja el Manchester City y llega a la capital española con contrato por dos temporadas.

Comunicado oficial: el Real Madrid C. F. y Bernardo Silva han alcanzado un acuerdo por el que será jugador del Real Madrid las próximas dos temporadas, hasta el 30 de junio de 2028“, publicó el equipo blanco.

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De esta forma, Silva, quien se encuentra en Norteamérica disputando el Mundial con la selección de Portugal, se convierte en el segundo refuerzo merengue. Hace sólo días el Real Madrid confirmó su primer fichaje, Marc Cucurella.

Bernardo Silva, refuerzo oficial del Real Madrid.

Bernardo Silva, refuerzo oficial del Real Madrid.

El formado en el Barcelona arribará a Los Merengues tras el Mundial, hoy concentrado con España en la cita planetaria. Con Silva ocurrirá lo mismo, pero desde la selección de Portugal.

Cabe recordar que Silva ya aparecía como fichaje casi seguro de los blancos junto a Ibrahima Konaté y Denzel Dumfries, por lo que se espera el anuncio oficial por estos dos nombres en los próximos días.

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Por otro lado hay que consignar que el Madrid ya tiene a Sami Khedira como ayudante técnico de Mou. Asimismo, Los Merengues intentaron conseguir la carta de Julián Álvarez, pero la oferta de más de 100 millones de euros fue rechazada por el Atlético Madrid.

Resumen:

-Bernardo Silva al Real Madrid: firmó contrato por dos temporadas hasta junio de 2028.

-Marc Cucurella: fue el primer fichaje confirmado para el equipo de José Mourinho.

-100 millones de euros: oferta rechazada por Atlético Madrid por Julián Álvarez.

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