The Special One, part II: José Mourinho es oficialmente el nuevo entrenador del Real Madrid. El luso llega a cumplir su segundo ciclo como merengue.

Es oficial: el entrenador portugués, José Mourinho, es el nuevo entrenador del Real Madrid, nombrado para cumplir su segundo ciclo como DT merengue, con la misión de devolver a los blancos a lo más alto del fútbol español y europeo.

A través de un comunicado, Los Merengues informaron que “la junta directiva del Real Madrid C. F., reunida hoy jueves 11 de junio y presidida por Florentino Pérez, ha acordado nombrar a José Mourinho entrenador del primer equipo“.

Sobre la misma el Real Madrid confirmó que el contrato con Mou une al luso y el club por “las tres próximas temporadas, hasta el 30 de junio de 2029“.

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Mou, reemplazante de Pellegrini y Arbeloa en el Real Madrid

“José Mourinho se incorporará al Real Madrid el próximo 13 de julio, día que dará comienzo la pretemporada“, sentencia el cuadro capitalino.

Real Madrid anuncia a nuevo DT: José Mourinho.

Cabe recordar que Mourinho reemplaza de esta manera al interino Álvaro Arbeloa, quien ocupó el cargo desde enero del presente 2026, tras la salida de Xabi Alonso.

La llegada de Mourinho al Real Madrid se concretó gracias al pago de 15 millones de euros al Benfica, club con el que tenía contrato el DT y que fue cancelada para cubrir la cláusula de salida.

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Mourinho ya dirigió al Real Madrid desde la temporada 2010-11 hasta el curso 2012-13. Arribó a los blancos con polémica en medio de la salida de Manuel Pellegrini del cuadro blanco. En ese período el luso conquistó los títulos de La Liga 2011-12, Copa del Rey 2010-11 y la Supercopa de España 2012.

Resumen:

-José Mourinho es el nuevo DT del Real Madrid hasta junio de 2029.

-15 millones de euros pagó Real Madrid al Benfica por su cláusula de salida.

-13 de julio es la fecha en que iniciará la pretemporada del equipo.