Nuestra campeona del mundo en karate salta en el tablón por los azules y acá cuenta sus anécdotas y como su papá es viudo del Lea Fernández.

Valentina Toro no sólo destaca a nivel mundial por el karate, donde siempre pelea los primeros puestos como una de las mejores del planeta, por lo que ahora se prepara para volver a competir, luego de una rotura de ligamento cruzado que la ha tenido al margen.

Pero esto no ha frenado una de sus mayores pasiones, que tiene que ver con ser reconocida hincha de Universidad de Chile, donde siempre se le puede ver en compañía de su papá.

Por lo mismo estuvo invitada al programa “Rayando el CDA” donde contó su historia como hincha de la U, además anécdotas en el estadio y que es reconocida viuda de Leandro Fernández.

Valentina Toro fue invitada junto a Marco Grimalt tras los Juegos Panamericanos de Santiago. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport

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Los primeros partidos de Vale Toro como hincha de U de Chile

Valentina Toro contó su historia como hincha de la U: “Es hereditario, pero siempre muy chuncha. La primera vez que fue tenía como 7 años, fui con mi papá al Estadio Nacional a ver a la U contra Audax Italiano y ganamos 4-1″.

En eso recordó sus primeras veces cuando empezó a ir a la galería sur y el cariño de los hinchas: “Cuando más grande, como a los 17 o 19 años empecé a ir con un amigo, que es un amigo de años, que mis papás confían mucho en él, empezamos a ir a la galería sur y ahí lo pasamos bien, mis papás solo me dejaban ir con ese amigo”.

“Al principio no entendía mucho, pero ir a la galería era otra energía, después vino la pandemia, luego con los Juegos Panamericanos la U nos empezó a invitar y ahí me fui con todo”, detalló.

Nuestra campeona está en la última etapa de recuperación tras un corte de ligamento cruzado.

Las historias de Vale Toro como hincha de la U y con pololo albo

Valentina Toro recuerda cuando los hinchas de la U la comenzaron a reconocer, tras su excelente participación en los Juegos Panamericanos, donde brilló para todo el país.

“Siempre fui de la U, pero cuando empecé a ser mas conocida. Me decían no digas que eres hincha de la U porque ganas un público, pero el otro te lo tiras encima, la gente pierde el foco que eres deportista. Me quedé como más piola, subía algunas fotos en el estadio, pero después con mi papá fanático empecé a ser transparente y me llegaron muchos seguidoras y también seguidores, la gente me reconoce hasta en el mall, me gritan aguante la U, a mi pololo que le gusta Colo Colo, para llevarme la contraria, pero le carga el fútbol y se tapa la cara cuando me gritan. Voy con mi papá a un palco que nos invitan y la gente me va a buscar para pedirme fotos y es bonito”, explica.

El papá de Vale Toro es viudo del Lea Fernández.

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Viudos del Lea Fernández

Valentina Toro también se emociona cuando habla del amor a la U que tiene su papá, donde vivió una historia muy linda con Leandro Fernández, con quien lloró cuando le tocó salir del club.

“Mi papá es viudo del Lea, que era buen jugador, por su actitud, por cómo jugaba, cómo olvidar ese campeonato triste de 2024, entonces soñaba con conocerlo y un día dije ‘le voy a escribir por Instagram’. Le dije ‘Lea mi papá es fanático, quiere cortarse el pelo como tu’ y a los 10 minutos me respondió”.

“Me dijo hagámosle una sorpresa, que vaya a la barbería, no le digas nada y de pronto llegó el Lea todo tapado, mi papá ni cuando fui campeona del mundo fue tan feliz. Cuando se fue el Lea mi papá lloraba, yo todavía lo extraño, y como últimamente no ha estado bueno, extrañamos todo lo del año pasado. No sé si ahora he sufrido, pero desmotiva un poco”, finalizó.

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