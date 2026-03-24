No caben dudas de que en el fútbol chileno, el partido que paraliza el país es el que enfrenta a los dos equipos más populares. Colo Colo y Universidad de Chile. El Superclásico que pese a la disparidad en el historial, siempre genera sensaciones.

Por más que existan rivalidades como el Clásico Universitario de los azules contra Católica o los duelos regionales en Coquimbo, Valparaíso y Concepción, cada vez que se enfrentan albos y laicos, hay una expectativa que cruza las fronteras.

Prueba de esto, es un listado que realizó el medio digital 1x1FTBL, originaria de México con más de 162 mil seguidores en Instagram, que colocó al Superclásico chileno entre las 50 mayores rivalidades del fútbol mundial.

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Superclásico entre las mejores rivalidades del mundo

En esta nómina de duelos clásicos de todo el planeta, el enfrentamiento entre Colo Colo y Universidad de Chile se ubica en el 32° puesto. Supera a lances como Emelec-Barcelona en Ecuador (33°), Cerro Porteño-Olimpia (42°) y Atlético Nacional-América de Cali (43°).

Sin embargo, el Superclásico nacional se ubica bien lejos del podio de mayores rivalidades del mundo, que encabeza el derbi español entre Real Madrid y Barcelona, seguido el Boca Juniors-River Plate y el Old Firm entre Celtic y Rangers.

Como curiosidad, en el Top 5 de esta lista destaca el enfrentamiento uruguayo entre Peñarol y Nacional que está cuarto y deja atrás al máximo duelo del fútbol inglés entre Manchester United y Liverpool. Otro lance sudamericano que destaca es el Grenal, entre Gremio e Inter de Porto Alegre, que quedó séptimo.

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En síntesis

El Superclásico Colo Colo vs. la U figura entre las 50 mayores rivalidades del mundo.

figura entre las 50 mayores rivalidades del mundo. El duelo se ubica en el puesto 32°, superando a clásicos de Ecuador, Paraguay y Colombia.

El ranking es liderado por Real Madrid-Barcelona y el Superclásico argentino Boca-River.

¿Cómo está el historial entre albos y azules?

199 duelos oficiales

90 triunfos de Colo Colo

51 triunfos de Universidad de Chile

58 empates

329 goles Colo Colo

244 goles Universidad de Chile

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